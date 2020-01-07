AKP'li yöneticilerin avukatlığını yaptığı 31 'FETÖ' sanığı beraat etti

Halen AKP Kilis İl Başkanı olan Avukat Murat Karataş da sanıkların avukatı oldu. Beraat eden sanıklardan biri de halen Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu'nun yeğeni olan Abdulbaki Tohumcu. Tohumcu'nun avukatlığını da Belediye Başkanı Abdi Bulut'un yeğeni Abdullah Bulut ve AKP Kilis İl Başkanı Murat Karataş üstlendi.

AKP Kilis İl Başkanı Avukat Murat Karataş, Sözcü'nün sorusu üzerinde davayla ilgili şunları söyledi: “Ben bu dosyayı aldığımda il başkanı değildim. Savunma hakkı kutsaldır, benim de mesleğim bu, geçimimi avukatlıktan sağlıyorum. Bu kişilerden henüz ücret de almadım. Yargılanan kişiler benim arkadaşım, dostum, FETÖ'cü olduklarına inanmıyorum. 15 Temmuz olduğunda partiye ilk gelen isimler bunlardı. Mahkeme de beraat verdi. Şimdi siz bunu haber yaparsanız algı oluşacak. Bana da partiye de zarar verir. Bu davanın avukatlığını yaptığımı genel merkeze bildirmedim. Belediye Başkanı Abdi Bey ile duruşmalara beraber girdik, sonra yeğenine vekaleti bıraktı. Bunlar FETÖ'cü olsalardı başından ne Abdi Bey ne ben davayı almazdık. Bu kişiler bütün seçimlerde partimize destek oldular. FETÖ'den mağdur olduklarını düşünüyorum.”

Beraat eden Kilis İşadamları Derneği (KİAD) Başkanı Mehmet Vakıf Şarkbay, uzun yıllar FETÖ'den kapatılan derneğin hem yöneticiliğini hem de başkanlığını yapmıştı. KİAD Genel Sekreteri Hasan Ayaz, başka bir FETÖ davasında tanık olarak verdiği ifadede, birlikte Pensilvanya'ya gidip Feto ile görüştüklerini söylemişti.