AKP'li yönetici, "Toparlamak için alacağımız ekonomik kararlarda çok daha fazla dikkat etmek zorundayız.İktidarlar popülizme girdiği an yanlışlar geliyor, ekonomi daha da tökezleme noktasına gidiyor" düşüncesini dile getirdi.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde, "Asgari ücrete temmuz ayında zam, emeklilerin ikramiyelerinde artış beklentisi var. 3600 ek gösterge ve EYT ile ilgili düzenlemeler de çok sayıda çalışanın önemli gündem maddeleri arasında. A AK Partili bazı yöneticiler ise bu taleplere mesafeli. Ekonomik zorlukları küresel kriz, pandemi, savaş gibi dışarıdan gelişmelerin sonuçları ile ilişkilendiren bazı partililer enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde bu düzenlemelerin dengeleri daha da bozabileceği görüşünde. Bir parti yöneticisi, “Doğru, dünyaya göre daha çok kırılganlık taşıyoruz. Ama toparlamak için alacağımız ekonomik kararlarda çok daha fazla dikkat etmek zorundayız. Biz ne zaman popülizm yapmaya başladık, yanlış şeyler yapmaya başladık. İktidarlar popülizme girdiği an yanlışlar geliyor, ekonomi daha da tökezleme noktasına gidiyor demektir” değerlendirmesinde bulundu. Bütün ekonomik sorunlara karşın AK Partililer umudunu koruyor, kulislerde, “Dış politikada süper bir ivme kazandık. Bunu ekonomideki düzelmeyle taçlandırabilirsek 2023 seçimini çok rahat kazanırız” değerlendirmesi yapılıyor." ifadesi kullanıldı.