AKP'li Yılmazer'den "dilim karpuz" çözümü: Marketlerden alırsanız bu olur, ben her sene karpuz ekiyorum

AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer, karpuzun dilimle satılmasına tepki gösteren bir vatandaşa "Karpuzu eken yerliden değil gidip marketlerden alırsanız bu olur. Ben her sene karpuz ekiyorum mesela" yanıtını verdi.

''Bağlıca'da Pazardayım… Acaba rakamların düşmesi için bizim ilçe belediyelerimizle Melih Gökçek'in halk pazarları önerisini değerlendirsek mi? Çözerse yine'' diye paylaşım yapan AKP'li Mehmet Yılmazer, ''60 yaşındayım, karpuzun dilimle satışını gördük ya. Bize masal anlatmayın'' yorumu yapan vatandaşa yanıt verdi.

Yılmazer, hayat pahalılığını eleştiren vatandaşa verdiği yanıtta, "Batıya özeniyordunuz karpuzu eken yerliden değil gidip marketlerden alırsanız bu olur. Ben her sene karpuz ekiyorum mesela" ifadelerini kullandı.