AKP'li Yazıcı: Yaşadığımız sürece ilişkin sorunları 20 yıllık pratiğimizle giderebileceğimiz inancı var

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yeni seçim kanunuyla birlikte "İrade ve oy sapmasını düzelttiklerini" savundu. AKP'li Yazıcı, partilerin aldıkları oylara güvenmesi gerektiğini belirterek, "Oyuna güvenemiyorsa zaten ben milletvekili çıkaracak oy alamam diyorsa mesele yok" dedi. Yazıcı, "Elbette yaşadığımız sürece ilişkin birtakım sorunları da 20 yıllık pratiğimizle giderebileceğimiz inancı var" ifadesini kullandı.

Milliyet yazarı Abdullah Karakuş'a konuşan AKP'li Yazıcı, "Oyu az olan partiler seçime tek başımıza gireceğiz hiçbir ittifakımız yok demiyorlar ki. İttifaktaki partilere ayrı bir baraj getirmiyoruz. Toplam oy yüzde 7'yi aşmışsa barajı aşmış olur. O zaman aldığı oya güvenecek. Oyuna güvenemiyorsa zaten ben milletvekili çıkaracak oy alamam diyorsa mesele yok. İttifakın toplam oyunun ülke barajını geçmesi halinde ittifak içinde görünür şekilde yer alan siyasi partilerin baraj sorunu kalmıyor, otomatik olarak barajı geçmiş oluyorlar" dedi.

Yazıcı, "Az oyu alan partiler başka partinin listesinden mi girecek?" sorusuna, "Ben bilemem. Bir tercih yapacak. İttifakı güçlendiriyor bu düzenleme. Yıllardır uygulanan sistemi yeniden devreye sokuyoruz. Milletvekili hesaplamasını yeniden rasyonalize ediyoruz. İki milletvekili seçilen bir seçim çevresinde A,B,C partileri seçime katılmış olsun. A partisi 100 bin oy, B partisi 73 bin oy, C partisi 51 bin oy alsın. Bu sistemle birini A partisi birini B partisi alacak. Ama daha önceki düzenlemeye göre A ile C ittifak yaptıysa 2 vekil A ile C'ye gidiyordu. 73 bin oy alan parti vekil çıkaramıyordu. Oy ve irade sapmasını düzeltiyoruz" yanıtını verdi.

Yazıcı, muhalefetin eleştirilerine yönelik, "Muhalefet oy artırmayı hedeflemeden daha çok milletvekili çıkarmanın peşinde. Aynı eleştiriyi 2018'te yapmışlardı. Şimdi o eleştirdikleri durumu savunuyorlar. Bu yasa teklifimiz erken seçim tartışmalarını sona erdirdi. Ellerinde bu alanda bir argüman kalmadı" ifadelerini kullandı.

Yazıcı, anketlerde açık ara AKP'nin önde olduğunu savunurken, "Bize yaklaşmış hiçbir parti yok. Elbette yaşadığımız sürece ilişkin birtakım sorunları da 20 yıllık pratiğimizle giderebileceğimiz inancı var. Cumhur ittifakı olarak 2023 seçimlerinde milletin takdir ve desteğiyle hem Cumhurbaşkanlığı hem de TBMM’de çoğunluğu sağlayacağız" diye konuştu.