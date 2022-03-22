AKP'li Yazıcı'dan Kavala ve Demirtaş yorumu: Türkiye, AİHM'in yargılamasını kabul etmiştir, bunu karşılayacak bir formül bulunmalı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın tutuklu yargılanması hakkında konuştu. Yazıcı, "Yargılama sürerken konuşmayı yargıyı etkilememek için doğru bulmam. Ancak hep şuna inandım. Yargı mensupları gerekmedikçe iş yapmaz, gerekmeyen kararları vermez. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargılamasını kabul etmiştir. Bunun gereklerini karşılayacak bir formülasyon bulunmalıdır." dedi.

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Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan AKP'li Yazıcı, sunulan yeni seçim yasasının, AKP'nin oyları düştüğü için olmadığını iddia etti. Yazıcı, "Demokratik değerler, demokratik kriterler, egemenliğin millete ait olması göz önünde bulunduruldu. Siyasi partiler sandıkta yarışır. Şimdiden vekil sayısı artacak diye bir şey de söylenemez. Alacağı oy oranına bağlı olacak. Ancak tüm anketlerde birinci partiyiz" dedi.