AKP'li vekillerin Doğu izlenimleri: Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakılıyor

AKP, Millet İttifakı’nın “Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını” yakından takip ediyor. Doğu ziyaretlerinde bölge halkıyla görüşen AKP’li milletvekillerinin edindiği izlenime göre “bölgede Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakılıyor” AKP’li vekiller, bu durumda “Kılıçdaroğlu’nun bölgeden çıkmış bir isim olmasının” yanı sıra “son dönemde yaptığı ‘Kürt sorununun çözümü için HDP’yi meşru görebiliriz’ yönündeki açıklamalarının etkili olduğunu” kaydediyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, AKP’nin doğu bölgelerindeki milletvekilleri de kulislerde “seçim bölgelerindeki izlenimleri” paylaşıyor. Bölgeye yapılan ziyaretlerde Kürt seçmenlerle sohbetlerinde “Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun adaylık tartışmalarının da konuşulduğu ancak bölge halkının Kılıçdaroğlu’nun adaylığına daha sıcak baktığı” ifade ediliyor.

"Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye ilişkin söylemleri bölgedeki seçmen üzerinde etkili"

Yapılan sohbetlerde bölge halkının “Kılıçdaroğlu’nun bölgeden çıkmış bir isim olmasını sıkça dile getirdiği” ifade edilirken; "Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye ilişkin söylemleri bölgedeki seçmen üzerinde etkili. HDP’ye oy veren seçmen kitlesi CHP’ye de sıcak bakıyor. Ancak her iki aday arasında Kılıçdaroğlu daha fazla ön plana çıkıyor. İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu’nun gerisinde kalıyor” değerlendirmeleri yapılıyor.