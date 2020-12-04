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AKP'li vekillere Katar anlaşmasını sordu, "Cumhurbaşkanına hakaretten" ifadesi alındı!

04 Aralık 2020 10:05

Aydın’da hayvancılıkla geçinen Tahir Yıldırım, sosyal medya hesabından yeraltı suları yönetiminin Katar'a verilmesini eleştirdiği için "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.

Türkiye'nin su yönetiminin Katar'a ihale edilmesini sosyal medya hesabından 1 Aralık günü yaptığı paylaşım ile eleştiren Yıldırım, "Ne demek oluyor arkadaşlar yeraltı sularının yönetimini Katar'la yapmak. Bizim seçtiklerimiz vekiller özellikle Rıza Posacı ve Metin Yavuz’a sormak istiyorum ne demek bu? Bizim yeraltı sularımız Almanya’nın Woswagen'i, Fransa’nın Reno’su değil, canımız, hayatımız, namusumuz bu böyle biline" dedi.

AKP Aydın milletvekillerine "Ne demek bu" diye sorması üzerine AKP yöneticisinin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla şikâyette bulunduğu Yıldırım, ilçe emniyetinden aranarak karakola çağrılması üzerine ifade verdi.

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