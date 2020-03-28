AKP'li vekilin oğlu Namık Tamer'in Koronavirüs testi için sipariş aldığı iddia edildi

AKP'ye yakınlığıyla bilinen iş insanı Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'ın evine 125 adet yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tanı testi almasının ardından, bu kez AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in oğlu Namık Tamer'in WhatsApp'ta Covid-19 testinin satışı için ön sipariş topladığı iddia edildi.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, kişisel Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda, AKP'li vekil Namık Tamer'in oğlu Namık Tamer'in WhatsApp hikâyesinde yer alan "Covid-19 Rapid Test için ön sipariş alınır. Lütfen iletişime geçiniz" yazılı görüntüleri paylaştı.

Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz, AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'e "İstifanızı bekliyoruz" çağrısı yaparken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da "Gereken yapılacak mı?" sorusunu yöneltti.

Kemal Özkiraz, söz konusu iddiayı, Kayseri yerel medyasından teyit ettirdiğini de sözlerine ekledi.

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer iddiayı yalanladı

İsmail Tamer, Twitter hesabından iddiaların doğru olmadığını, "Oğlum Namık TAMERin Whats App durumuna koyduğu Covid 19 testiyle ile ilgili paylaşımında ön sipariş alınır gibi ifadenin yanlış asılsız gerçek dışı olduğu böyle bir ticaretinin olmadığını bu kitlerin SağlıkBakanlıgının kontrolünde olduğunu belirtir kamuoyunun bilgilerine sunarım" sözleriyle yalanladı.

Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'ın evde yeni tip Koronavirüs testlerini denediği videosu ortaya çıkmasının ardından, Murat Sancak ücret karşılığında 125 test kiti aldığını açıklamış, sosyal medyada görüntülerin ortaya çıkmasından sonra büyük tepki toplamıştı.