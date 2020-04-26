Kendi tweetini "Çok doğru başkanım" diye yanıtlayan AKP'li vekilden açıklama

AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, kişisel Twitter hesabında paylaştığı mesaja "Çok doğru başkanım" diye yanıt verdi. Sosyal medyada kendine yanıt vermesi gündem olan Gündoğdu, olayla ilgili açıklama yaparak "Bir belediye başkanımıza yanıt vermek isterken, kendi tweetimi yanıtlamışım" dedi.

AKP'li Gündoğdu, İsveç'in Malmö kentinde, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, Türkiye'ye getirilmesi üzerine, yaptığı paylaşımına “Çok doğru başkanım' diye yanıt verdi. Gündoğdu'nun bu paylaşımının ardından sosyal medyada 'troll hesap' iddiaları gündeme geldi.