AKP'li vekilin evinde ölen Kadirova dosyası kapatılıyor

İstanbul Adli Tıp Kurumu, AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde 'şüpheli' biçimde yaşamını yitiren Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşı Nadira Kadirova’nın ölümünün 'intihar' olduğunu, savcılığın da rapor üzerine 'takipsizlik kararını yazmaya başladığı' öğrenildi.

Nadira Kadirova (23), bir yıldır bakıcı olarak çalıştığı AKP’li Ünal’ın evinde, 23 Eylül 2019 tarihinde, akşam üstü silahla vurulmuş şekilde bulundu. Kadirova’nın ölümünün üzerinden henüz iki gün geçmişken, Ankara Emniyeti “intihar” yönünde açıklama yaptı. Kadirova’nın naaşı da jet hızıyla ülkesine gönderilerek, toprağa verildi.

Taciz iddiaları

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre; Ankara Başsavcılığı, Şirin Ünal’ın bilgisine başvurdu. Ünal, “olayın intihar olduğunu” savundu. Kadirova’nın İstanbul’da yaşayan Özbek arkadaşı ise “Şirin Ünal’ın onu taciz ettiğine” yönelik iddialarda bulundu.



Savcılık, Kadirova’nın kesin ölüm sebebinin açığa çıkması için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi. Adli Tıp, olayın üzerinden 5 ay geçmesinin ardından Kadirova’nın ölümüne ilişkin raporunu geçen hafta tamamlayarak, savcılığa gönderdi.



Kadirova’nın “bitişik atış yapmak suretiyle göğüs bölgesinin 5-6 santimetre üzerine isabet eden mermi neticesi öldüğünün”, dolayısıyla “olayın intihar olduğunun değerlendirildiği” bilgisine yer verildi.

Kadirova’ya ait günlük ve mektuba ilişkin tercümelerin de savcılığa ulaştığı öğrenildi. Günlük ve mektupta herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirtildi.