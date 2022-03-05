AKP’li vekili karşılamasıyla gündem olan başhekim istifa etti

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş’i elleri önde kavuşturup öne eğilerek selamlamasıyla tepki toplayan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mücahit Avcil görevinden istifa etti. Avcil’in istifasına vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanamaması, hastaneden randevu alamaması ve alanlara da aylar sonra gün verilmesi sebep olarak gösterildi.

Sözcü’den Selami Aydın’ın haberine göre, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mücahit Avcil, görevinden istifa ettiğini sosyal medyadan duyurdu. Uşak'ta devlet hastanesinin 2016 yılında Uşak Üniversitesi yönetimine geçmesinden sonra hekimlerin bir kısmının görevlerinden ayrıldığı, bazı çalışanlarla sözleşme yenilenmediği bu nedenle hizmetlerin aksadığı belirtiliyordu.

Vatandaş randevu alamamaktan şikâyet ediyordu

Uşak'ta bir yıldır vatandaşların hastaneden yana şikâyetleri büyük ölçüde artmıştı. Özellikle son dönemde bazı polikliniklerde hekimlerin bulunmadığı, ultrason sırasının bile ağustos ayına verildiği öne sürülmüştü. Vatandaşların sosyal medyada tepkilerini göstermesinden sonra Avcil'in görevinden istifa ettiği öğrenildi. Avcil paylaşımında; “Bugün itibarıyla istifa dilekçemi sundum. 15 Mart'ta açıklama yapacaktım planladığımdan erken duyurmak zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.

Milletvekilinin önünde el pençe durmuştu

Başhekim Avcil, AKP'li siyasetçilerin önünde el pençe durması ile büyük tepki çekmişti. AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar'ın hastane ziyareti sırasında ikiliyi kapıda el pençe ve eğilerek karşılayan Avcil'in görüntüsü özellikle sosyal medyada gündem olmuştu.

Geçen yıl yaşanan olayda konuşan Avcil, corona tedbirleri nedeniyle milletvekili ile tokalaşmadığını belirtmişti. Avcil 2020 yılı Ekim ayında başhekimlik görevine getirilmişti.