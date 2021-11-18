AKP'li vekilden ücretli otoyol savunması: Vatandaşımız zekidir, bütçesini kontrol eder, parası yoksa eski yolu kullanır

AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, muhalefet milletvekillerinin ücretli otoyol eleştirilerini "Vatandaşlarımız çok zekidir, yola çıkarken kendilerini bir kontrol ederler, öyle yola çıkarlar. Cebinde parası yoksa eski yolu kullanır, eski yolun seyahat rahatlığını da yaşayarak görür" sözleriyle yanıtladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçesi görüşmelerinde Yapı-İşlet-Devlet modeliyle özel sektöre yaptırılan ücretli otoyollar da gündeme geldi. Muhalefet milletvekillerinin eleştirilerini yanıtlayan AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, "Diğer yollar yine açık, isteyen istediği yoldan gidebilir" dedi. Aydemir, "Yaparsa AK Parti yapar. Sayın Garo Paylan, 'İzmir git-gel 3 bin TL, bu yoldan garibanlar nasıl geçecek?' dedi. Arkadaşlar geçenden 1 lira, geçmeyenden 5 lira diye biz kimseye bir şey söylemedik. İzmir-İstanbul Otobanını açtık diğer yolları kapatmadık. Diğer yollar yine açık, isteyen istediği yoldan gidebilir" ifadesini kullandı.

"Diğer yolları rahatlatıyoruz"

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın "Yani diyorsun ki; 'Parası olan geçsin, olmayan geçmesin'…" sözleri üzerine Aydemir şöyle devam etti:

"Bakın şu çok önemli kaldı ki bu otobanın kullanımı sayesinde diğer yolları rahatlatıyoruz ve eski yolu tercih eden vatandaşlarımız daha rahat seyahat yapıyorlar. Bunu da anlayın artık, lütfen bunu anlamış olun. Şunu söylüyorsunuz, 'Vatandaşın cebinden 1 lira para çıkmayacak' dediniz… Geçen sene Garo Paylan dedi ki, Sayın Bakanım Osmangazi Köprüsü'nden geçtim, ikinci gişeye geldim param bitti. Volkswagen arabamla oradan sıradan bir arabayla geçiyorum, Volkswagen'le param bitti.'

"Gözünüz gönlünüz açılsın"

"Yani paranız bittiği zaman arkadaşlar olabilir, para kalmayabilir, gözlerinizi kapatıp arazinin gölgesinde oturmayın, başınızı bir kaldırın, şu yolların güzelliğine bakın arkadaşlar. Gözünüz gönlünüz açılsın arkadaşlar ya. Bakın ne kadar güzel yollar yapılmış, gözünüz gönlünüz açılsın. Artık Türkiye'de Volkswagen Passat'lar sıradan bir araba oldu demiştim ben de Sayın Paylan'a.

"Vatandaşlarımız zekidir, bütçesini kontrol eder"

"Kaldı ki yola çıkarken de bizim vatandaşlarımız elini cebine atarlar, bütçelerini kontrol ederler, Sayın Paylan bunu yapmamış ama vatandaşlarımız çok zekidir, akıllıdır, yola çıkarken kendilerini bir kontrol ederler, öyle yola çıkarlar. Dolayısıyla eğer cebinde parası yoksa eski yolu kullanır, eski yolun seyahat rahatlığını da yaşayarak görür."

"Hans alsaydı iyi miydi?"

Aydemir, Yap-İşlet-Devret projelerinin aynı müteahhitlere verilmesine yönelik "5'li çete" eleştirileri üzerine ise şunları söyledi:

"Arkadaşlar, ben size şunu söyleyeyim. '5 yandaş', '5 yandaş' deyip duruyorsunuz. Bakınız burada olmayanların ben avukatlığını yapmayacağım ama burada olmayanlar hakkında kimsenin günahına girmeyin. Bu 5 müteahhit İstanbul Havalimanı'nı yapıyor, niye zorunuza gidiyor? Hans alsaydı bu ihaleyi Hans yapsaydı, bilmem George yapsaydı iyi mi olacaktı? Ben bizim işadamlarımızla gurur duyuyorum."