AKP'li vekilden Adnan Oktar fotoğrafına yalanlama: Benim cemaatle, tarikatla, karıyla, kızla, parayla pulla ne işim olur?

Zonguldak’ta yayın yapan yerel bir gazete, AKP Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in, Adnan Oktar ile fotoğraflarını paylaştı. Türkmen, fotoğrafların partisini yıpratmak için hazırlandığını ifade ederek, "Benim cemaatle, tarikatla, karıyla, kızla, parayla pulla ne işim olur?" dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, AKP Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, kamuoyunda “Adnan Hoca” olarak bilinen tarikat lideri Adnan Oktar ile olan yakınlığını haber yapan yerel Halkın Sesi Gazetesi'nin paylaştığı fotoğrafların montaj olduğunu iddia etti. Kendisiyle ilgili çıkan haberlerin kasıtlı ve partisini karalamak için yapıldığını söyleyen Türkmen, “Benim cemaatle, tarikatla, karıyla, kızla, parayla pulla ne işim olur? Beni zaten tanıyan tanıyor” dedi.

"Fotoğrak bakanın iftar yemeğinden"

Türkmen açıklamasında, haberde çekilen fotoğrafların dönemin Bakanı Yaşar Yakış’ın bir iftar programında çekildiğini belirterek, “Ben Adnan Oktar'mış, kimmiş tanımam. O dönem Bakan Yaşar Yakış’ın bir iftar yemeğine katıldık. O fotoğraflar da o zaman çekilmiş. Daha önce de karı kız fotoğrafları bularak yanıma kesip yapıştırmışlar. Güzel de yapmışlar, milleti kandırdılar. Bunlar partimizi yıpratmak için yapılan hareketler. Bunun herkes farkında. Biz işimizin başındayız. Olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Adnan Oktar, 2018 yılında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Çocuğun cinsel istismarı", "Nitelikli Cinsel Saldırı", "Şantaj" gibi suçlar nedeniyle tutuklanmıştı.