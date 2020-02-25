AKP’li vekil mazot ve gübre desteği bekleyen çiftçiye, “Memlekette harp var” dedi

İncirliova'da düzenlenen Tarım Çalıştayı'nda konuşan AKP Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Aydın'ın gübre ve mazot desteklemesi ödenmeyen iller arasında yer almasını eleştiren oda başkanlarına tepki gösterdi. Posacı, "Öyle çok abartılacak bir durum yok. Oda başkanı arkadaşlarımız biraz heyecanlanmış. Memlekette harp var, ortalık yer yerinden oynuyor. Size el insaf diyorum. Az sabırlı olun. 3-5 gün geç kalma ile feveran yapmayın" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İncirliova İlçe Teşkilatı tarafından, Tarım Çalıştayı gerçekleştirildi. Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya AKP Aydın Milletvekili, MKYK Üyesi Metin Yavuz, TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Rıza Posacı, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AKP Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Devlet Su İşleri Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Köse, İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, kurum müdürleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Ses Gazetesi’nden Emrah Dinçer imzalı habere göre, Türkiye'nin tarım bütçesini 17 milyar TL'den 22 milyar TL'ye çıkardıklarını dile getiren Milletvekili Rıza Posacı, bununla iftihar ettiklerini ifade etti.

Çalıştayda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden temsilci olmamasına tepki gösteren Posacı, "Artık Aydın, Büyükşehir. Büyükşehir'in de tarım dairesi var. Aslında onların da bu çorbada tuzu olması gerekiyor. Ben Büyükşehir Belediye Meclisi üyesiyken tarım komisyonundaydım. Bu görevi bıraktığımda tarım bütçesi 8 milyon liraydı, bütçenin gerçekleşme oranı personel maaşları dahil yüzde 44’tü. Geçenlerde tarım daire başkanından bütçenin 6 milyon liraya düşürüldüğünü öğrendim. Tarım kentinde, tarımın bütçesi azaltılmamalı" şeklinde konuştu.

“Memlekette harp var”

Mazot ve gübre desteklemesinin yaklaşık 57 ilde çiftçiye dağıldığını ifade eden Posacı, aralarında Aydın'ın da olduğu pamukçu illerde ekim alanlarının kontrol edilmeye devam edildiğini söyledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından desteklemenin çiftçinin hesabına yatırılacağının altını çizen Posacı, "Bana göre öyle çok abartılacak bir durum yok. Ama oda başkanı arkadaşlarımız biraz heyecanlanmış herhalde. Memlekette harp var, ortalık yer yerinden oynuyor. Size el insaf diyorum. Az sabırlı olun, memleket bizim, çiftçi bizim. Ben de çiftçiyim. 3-5 gün geç kalma ile feveran yapmayın" diye konuştu.