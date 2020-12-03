AKP'li vekil, Çevre Kanunu teklifini Meclis'ten önce Emine Erdoğan’a sunmuş!

Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan, TBMM’de görüşülmekte olan Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine konuştu.

Teklife ve iktidarın çevre politikalarına ilişkin konuşan Bakan, AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı’yı ise kanunu, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeden, Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’a sunması nedeniyle eleştirdi.

Duvar'da yer alan habere göre; Özboyacı’nın kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu’na gelmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a sunduğunu belirten Bakan, “Cumhurbaşkanının eşine bir milletvekili gidip ‘Kabul edildim huzura, kanunu sundum’ der mi ya, böyle bir şey var mı? Yani bunu birinin anlatması lazım, bunun neresi politika? Yasama organının bir üyesi gidip Cumhurbaşkanına da değil, Cumhurbaşkanının eşine sunum yapıyorsa orada yasama, yürütme, yargı tek kişinin elinde de değil, tek ailenin elinde birleşmiş demektir. Ve bir ülkede tek adam rejiminden daha kötü bir şey varsa o da bütün kuvvetlerin; yasamanın, yürütmenin, yargının bir ailede toplanmasıdır” dedi.

"Hanımefendiyi bilgilendirmek için böyle bir ziyaret yaptık"

CHP’li Bakan’ın sözleri üzerine AKP'li Selman Özboyacı ise, “Hanımefendi Cumhurbaşkanımızın eşleridir, sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir, çevreye oldukça duyarlıdır. Biz de bu konuyla alakalı, istişare ettiğimiz diğer bütün STK’ler gibi, Hanımefendiyi bilgilendirmek için böyle bir ziyaret yaptık. Bunun kanun yapmayla hiçbir ilgisi yoktur, zaten Komisyondan geçmiş bir kanun teklifi bugün Genel Kurul'da görüşülmektedir. Kesinlikle Hanımefendinin bu konularda da böyle ucuz siyasi polemiklere konu olmamasını rica ediyorum. Murat Bey’in böyle bir amacının olmadığını biliyorum ama kendisi bu konudaki gayretimizi biliyor” ifadelerini kullandı.

"Meclis'e gelmeden ‘Hanımefendinin huzurunda kabul edildim, sundum’ diyorsa kuvvetler ayrılığı ortadan kalkmıştır"

Yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu’na gelmeden beş gün önce sunum yapıldığını belirten CHP Milletvekili Murat Bakan ise Özboyacı’nın sözleri üzerine, “Cumhurbaşkanıyla görüşsen yine iyi, ‘Cumhurbaşkanının eşine sunduk’ Bu ne anlatır biliyor musunuz? ‘Ben buradan siyasi bir ikbal bekliyorum, Hanımefendi bu konularda önemli, ben bakın böyle bir şey yaptım, bunu bilin efendim’ demeye gidiyorsun ve ‘Kabul edildim’ diyorsun. Eğer yasama organında bir milletvekili kanun teklifi hazırlayıp, kanun Meclis'e gelmeden ‘Hanımefendinin huzurunda kabul edildim, sundum’ diyorsa orada yasama, yürütme, yargının kuvvetler ayrılığı tamamen ortadan kalkmıştır” dedi.

"Cumhurbaşkanımızın eşiyle bu hususu paylaşmanın kime ne zararı var?"

Bakan’ın sözlerinin ardından AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan da tartışmaya dahil oldu. Devlet başkanlarının eşlerinin görevleri gereği sosyal sorumluluk projesi yürüteceğini savunan Özkan, “Bu hususta Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi kendileriyle ilgili sosyal sorumluluk projesi yürütmüşse ve yasama süreci içerisinde İç Tüzük aşamaları gerek teklif gerek komisyon aşamaları geçmiş, bu hususta zaten yasanın içerisi tekemmül etmişse, bu hususta Sayın Cumhurbaşkanımızın eşiyle bu hususu paylaşmanın kime ne zararı var? Bu ülkede terör örgütleriyle karanlık kapılar arkasında konuşma yapanlar var. Avrupa’da, Türkiye aleyhtarı lobilerle toplantı yapanlar var onlarla toplantı olacak Sayın Cumhurbaşkanımızın eşiyle paylaşılmayacak, biz bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir anlayış ne parlamenter sistemde var ne Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminde var ne de yarı Başkanlık sisteminde, reddediyoruz” diye konuştu.