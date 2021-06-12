AKP'li vekil Ali Şahin ile Şamil Tayyar arasındaki tartışma sürüyor: 2017'de ihalesi yapılan Gaziantep bölümüne 4 yılda 1 metre boru döşenmedi

AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ile MKYK Üyesi Şamil Tayyar arasında sosyal medya üzerindeki tartışma sürüyor. Tayyar, 2017'de ihalesi yapılan kılavuzlu sulamada Gaziantep'e 4 yılda sadece 1 metre boru döşenmediğini ileri sürdü.

Milletvekili Şahin ile MKYK Üyesi Tayyar arasındaki Kılavuzlu Sulaması 4. Kısım için 2021 yılı için ayrılan 80 milyon TL ödeneğin iptal edildiğine ilişkin tartışma, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün, proje için belirtilen miktarda bir ödenek ayrılmasının söz konusu olmadığını, ihtiyaç duyulması halinde gerekli harcamanın yapılacağı yolundaki açıklamayla yeni bir boyut kazanmıştı.

Şamil Tayyar ise, açıklamaya tepkisini yine "Kılavuzlu sulamasının 2017'de ihalesi yapılan Gaziantep bölümüne 4 yılda 1 metre boru döşenmedi. Bu yılki 80 milyon lira da Maraş'a kaydırıldı. ‘Kral Çıplak' deyince de bugün ‘Belki 10 milyon veririz' demişler. Onu da FERNAS'a verin. 4 yıl kandırdınız, artık kandıramayacaksınız" sözleriyle gösterdi.

Tayyar'ın son paylaşımında, Kılavuzlu Sulama Projesi için DSİ tarafından verilebileceğini söylediği 10 milyon lira için neden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hafif raylı sistem işini yapan FERNAS'ı adres gösterdiği merak konusu oldu.