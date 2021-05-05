AKP'li vekil Afganistan'daki yolu Türkiye'de gibi gösterdi; Erdoğan'a teşekkür etti

AKP Sivas Milletvekili Semiha Ekinci'nin “20 yıl önce Türkiye / 20 yıl sonra Türkiye. Teşekkürler Erdoğan” yazarak paylaştığı fotoğraftaki eski yolun Afganistan’daki Kabil-Kandehar yolu olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyadaki #20liyaslarchallenge akımına dahil olarak farklı iki otoyol görselini yan yana koyan Ekinci, “20 yıl önce Türkiye / 20 yıl sonra Türkiye. Teşekkürler Erdoğan” notuyla bir paylaşımda bulundu.

Ekinci, bozuk yol fotoğrafının yanına AKP döneminde yapılan bir otoban fotoğrafını koyarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Ancak Ekinci’nin koyduğu bozuk yol fotoğrafı Türkiye’ye değil, Afganistan’a ait olduğu ortaya çıktı.

İnternette yapılan aramalarla söz konusu yolun Kabil-Kandehar yolu olduğu anlaşıldı.