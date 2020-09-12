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AKP'li ve MHP'li vekillerin kavgasını polis ayırdı!

12 Eylül 2020 13:13

Şanlıurfa'nın AKP ve MHP'li iki milletvekili Halil Özcan ile İbrahim Özyavuz, Urfa'nın elektrik sorunu yüzünden tartıştı. İki vekil arasında hakaret içeren ifadelerin de kullanıldığı kavga, polis ve bürokratların araya girmesiyle son buldu.

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