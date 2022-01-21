Üsküdar’da Halk Ekmek büfesi tartışması | AKP’li Türkmen: Büfe İBB ve AYEDAŞ şantiyesi içinde kaldı

Üsküdar’da gazi Rıfat Aslan'ın işlettiği, Üsküdar Belediyesi’nin 9 aydır elektrik vermediği belirtilen Halk Ekmek büfesine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, büfenin etrafındaki kazı çalışmasına ilişkin olarak, "Bu büfenin yerinin hatalı olduğu, değişmesi gerektiği İBB yönetimince 9 ay önce kabul ve taahhüt edildi. Ama 'engelliyorlar' algısını beslemek için değiştirmediler! Dediğimiz oldu, büfe İBB ve AYEDAŞ şantiyesi içinde kaldı." açıklamasını yaptı.

Sözcü gazetesinden Sevgim Begüm Yavuz'un haberinde İBB'nin tartışmalara neden olan Halk Ekmek büfesine Üsküdar Belediyesi tarafından elektrik verilmediği ve etrafında kazı çalışması başlatıldığı belirtildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kazının Üsküdar Belediyesi tarafından yapıldığı iddiasını yalanladı.

Rıfat Aslan “Büfe için bana önce ‘yaya geçidine engel teşkil ediyor' dediler. Hatta büfe yaya geçidine engel oluyor diye yerimi bile değiştirmek istediler. Ardından da cadde boyunca sıra sıra elektrik panoları koydular. O nedenle de büfenin etrafını kazdılar. Oraya elektrik veriyorlar. Biraz ötede elektrik var, bende yok. Ben bu soğuk kış günü kendi imkanlarımla minik bir tüp ile ısınmaya çalışıyorum. Kimse gelip halimi sormuyor. Üsküdar Belediyesi'nden de bir dönüş yok. Bariyerlerle önümü kapattılar. Kimse gelip ekmek alamıyor. Bu yüzden bin 500-2 bin TL zararım var. Ekmek almak için, su almak için kimse gelip geçemiyor. Patika yol gibi oldu buralar.” dedi.

Aslan şunları söyledi:

"Artık canıma tak etti"

,“Pazartesi günü büfemi kapatmayı düşünüyorum. Artık canıma tak etti. Kimseyle uğraşacak halim kalmadı. Gerçekten çok üzgünüm. Sizin haberleriniz dışında ilgilenen kimse olmadı. Benim üzerimden siyaset yapmasınlar. Buraya sığmadım. Ben bu devlete hizmet vermiş bir insanım. Yaklaşık 500 metre ileride büfe var, elektriği var”

Hilmi Türkmen ve Üsküdar Belediyesi iddiaları yalanladı

Üsküdar Belediyesi Hilmi Türkmen, kazı çalışmasının belediye tarafından yapıldığı iddialarını yalanladı. Türkmen yaptığı paylaşımda, "Bu büfenin yerinin hatalı olduğu, değişmesi gerektiği İBB yönetimince 9 ay önce kabul ve taahhüt edildi. Ama “engelliyorlar” algısını beslemek için değiştirmediler! Dediğimiz oldu, büfe İBB ve AYEDAŞ şantiyesi içinde kaldı. Yapılan habere bakın. Neresinden tutarsan tut, yalan" dedi.

Üsküdar Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Bahsi geçen çalışma İBB ve AYEDAŞ tarafından yapılmaktadır! Büfeyi şantiye kuracağı yerin tam ortasına koyan, 10-15 metre karşı tarafa ısrarla kaldırmayan, bir algı çalışması uğruna gazimizi de hizmet alan vatandaşları da mağdur eden İBB’yi kamuoyu vicdanına havale ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.