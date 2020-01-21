AKP'li Urfa Büyükşehir Belediyesi 220 bin liraya Kuran ve elifba seti aldı

AKP’li Urfa Büyükşehir Belediyesi AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hayrat Vakfı’nın yayınevi Hayrat Neşriyat’tan 220 bin TL’lik Kuran ve elifba seti satın aldı

Kamu İhale Kurumu’na bağlı Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yer alan bilgiye göre Urfa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Eylül tarihinde “Kuran ve Elifba Seti Alım İşi” başlığıyla ihale yaptı.



BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre İhaleye AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hayrat Vakfı’nın yayınevi Hayrat Neşriyat ile birlikte toplam üç şirket katıldı. Kamuoyunda tartışmalı ihale usulü olarak bilinen “pazarlık usulü” ile yapılan ihaleyi 220 bin TL teklif veren “Hayrat Neşriyat” aldı. AKP’li belediye ile Hayrat Neşriyat arasında da Kuran ve Elifba setlerinin 30 gün içerisinde belediyenin belirlediği yerlere teslim edilmesi için 3 Ekim tarihinde sözleşme imzalandı.



Hayrat Vakfı’nın Nur Cemaati’nin Yazıcılar Grubu’na mensup olduğu biliniyor. Vakfın, 2016 yılında kamuoyunda uzun süre tartışılan Karaman’daki cinsel istismar olayında da bir bildiri yayınlayarak Ensar Vakfı’nı desteklediği biliniyor. Vakıf, 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile 31 Mart yerel seçimlerinde de “Biz Nur Talebeleri olarak küresel güçlerin, dahili ve harici şer odaklarının ittifak ederek topyekün tüm değerlerimize hücum ettiği bir vakitte, ‘yerli ve milli’ Sayın Cumhurbaşkanımız ile AK Parti’nin yanında durduğumuzu ilan ediyoruz” şeklinde destek açıklamaları yaptı.

15 tekliften sadece biri geçerli

AKP’li Urfa Belediyesi, Birecik İlçesi’nde bulunan bir binanın restorasyonu için de 18 Kasım tarihinde ihale yaptı. 33 şirketin doküman aldığı ihaleye 15 şirket katıldı. İhaleye katılan 14 şirketin teklifi geçersiz kabul edilerek Ahmet Ersöz, Salih Özdemir İş Ortaklığı ile 9 Aralık tarihinde 428 bin TL’lik sözleşme imzalandı.