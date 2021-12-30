AKP'li Ünal: Türkiye'de İslam ile ilgili bir 'Orta Çağ karanlığı' safsatası var

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 4-6 yaş aralığındaki çocuklara din eğitimi verilmesini eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki gösterdi. Diyanet'in eğitim kararını Orta Çağ zihniyeti olarak yorumlayan Özel’e Kayıp Aydınlanma ve Thomas Bauer'in kitaplarını öneren Ünal "Maalesef Türkiye'de İslam ile ilgili bir 'Orta Çağ karanlığı' safsatası var." dedi.

"Kayıp Aydınlanma ve Thomas Bauer'in kitaplarını öneriyorum"

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Meclis’te Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi hakkında düzenlediğibasın toplantısında CHP Grup Başkanvekili Özel'in "Diyanet İşleri Başkanlığı"na yönelik sözleri ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Özgür Özel'e, Kayıp Aydınlanma ve Thomas Bauer'in kitaplarını öneriyorum. Maalesef Türkiye'de İslam ile ilgili bir 'Orta Çağ karanlığı' safsatası var. Hem bizim kültürümüz, tarihimiz, inancımız için hem de kendi kültürünü, tarihini, inancını 'orta Çağ karanlığı' gibi bir ifadeyle nitelendirmesi son derece incitici. Bu konuda herhalde bir özür dileyecek ve sözlerini tavzih edecektir, diye düşünüyorum."

CHP’li Özel, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Diyanet'in 2013 yılında başlattığı 4-6 yaş grubuna yönelik Kur’an kursları ve Milli Eğitim Şurası'na verdiği önerge ile ilgili şu değerlendirmede bulunmuştu:

"Eğitimde birlik var Tevhîd-i Tedrîsât var kanunu var. Diyanet okul öncesi birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in mi MEB'in mi işi. Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmayı zorunlu yapmaya çalışıyorlar.

Bu kafayla, bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince.

Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir Orta Çağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var. 20 yıl sonra okuduğunu anlamayan kindar bir nesil çıkar."