AKP’li Ümraniye Belediyesi, İBB’nin yetki alanındaki kavşaklara EDS kuracak

AKP'li Ümraniye Belediyesi, İBB'nin yetki alanında olmasına rağmen kavşaklara elektronik denetleme sistemleri (EDS) kurarak, trafik cezası kesecek.

Ümraniye Belediye Meclisi toplantısında Fen İşleri Müdürlüğü’nün “Elektronik Denetleme Sistemleri” teklifi görüşüldü. Belediye Meclisi’ne gelen teklifte, Ümraniye ilçesi sınırları içerisinde bazı kavşaklarda “trafik mal ve can güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla” elektronik denetleme sistemlerinin (EDS) kurulacağı belirtildi. Teklifte Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve resmi kurumlar ile Ümraniye Belediye Başkanlığı arasında protokol yapılması için AKP’li Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a yetki verilmesi talep edildi.

İBB yetkisinde

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, teklif, AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi, AKP'li Belediye Başkanı Yıldırım’a da kurulacak EDS sistemi için protokol yapma yetkisi verildi. Böylece, Ümraniye Belediyesi de vatandaşlara trafik cezası kesip gelir elde edebilecek.

Oysa EDS ile ilgili iş ve işlemler İBB’nin yetki alanına giriyor. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 16’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’da da, EDS kurma yetkisinin büyükşehir belediyelerinde olduğu ve sadece büyükşehir belediyelerinin EDS kurmadığı durumda ilçe belediyeleri tarafından bu sistemin kurulabileceği belirtiliyor.

"İBB yetkisi gasp ediliyor"

Ümraniye Belediye Meclisi’nin CHP’li üyelerinden Av. Filiz Öztürk Çelik, yaptığı açıklamada bu duruma dikkat çekti. AKP’li belediyenin yasa gereği kesilen trafik cezalarında İBB’ye ödenen payı gasp ederek yeni bir gelir kapısı oluşturmak istediğini belirten Çelik, şunları da söyledi:

“Söz konusu teklif, tarafımızca Hukuk Komisyonu’nda incelenmiş ve söz konusu yetkinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde olduğu görülmüştür. Zira, EDS kurulum sürecine ilişkin yasa maddesi gereği büyükşehir statüsündeki ile bağlı ilçelerin tamamı büyükşehir sınırları içerisinde yer aldığından, bu illerde EDS’lerle ilgili iş ve işlemler ilgili büyükşehir belediyesi tarafından yapılır.”

Ümraniye Belediyesi’nin aldığı bu kararla açıkça yetki gaspında bulunduğunu belirten Av. Çelik, “Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan EDS çalışması yapma yetkisi ve faaliyeti, ilçe belediyesi tarafından açık yasa hükmüne rağmen kullanılmak isteniyor. Böylece hukuki ifadeyle bir yetki gaspı oluşmasına sebebiyet veriliyor. Teklifin arkasında yatan asıl amaç ise yine bir engelleme ve İBB’yi çalıştırmama gayreti” dedi.

450'nin üzerinde EDS kurulu

2011 yılında çıkarılan bir yasayla trafikte belediyelere kısmi olarak bazı yetkiler verildi. Bu yasayla belediyelerin, kendi kaynaklarını kullanarak elektronik denetim sistemi kurmasının ve trafik cezası kesmenin önü açıldı. Bu kapsamda büyükşehir belediyesi olduğu için İstanbul’un tüm ilçelerinde EDS kurma yetkisine sahip tek belediye olan İBB, kentin farklı noktalarına 450’nin üzerinde EDS kamerası kurdu. Bunun yanında İBB mühendislerince geliştirilen mobil EDS araçlarıyla yüzlerce noktada ihlal denetimi yapılıyor. Yasa gereği EDS ile kesilen para cezalarının yüzde 30’u, İBB kasasına gelir olarak giriyor.