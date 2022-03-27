AKP'li Turan: Türkiye, yatırımcılar için en istikrarlı, en güvenli liman

AKP’li Bülent Turan, Türkiye’nin, “yatırımcılar için en istikrarlı, en güvenli liman” olduğunu savundu.

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'nin yatırımcılar için en istikrarlı, en güvenli liman olduğunu gösterdiğini savundu.

Almanya’nın Baden bölgesindeki MÜSİAD üyeleriyle Karlsruhe kentinde bir araya gelen Turan, "Bugün bile bu savaş gösterdi ki Türkiye, yatırımcılar için en istikrarlı, en güvenli liman. Yurt dışındaki iş insanlarımızı yatırımlarını ülkemizde değerlendirmeye davet ediyoruz" dedi.

"Türkiye, ne tarihi hedeflerinden ne de AB hedefinden vazgeçmiş değil"

Bülent Turan, tüm dünyanın salgın sürecinin yanı sıra yeni krizlerle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Türkiye, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşta adeta diplomatik liderlik yapıyor, önemli adımlar atıyor. Mutlaka bunların karşılığı yakında görülecektir. Tabii ki konjonktürel sorunlardan Almanya da Türkiye de etkileniyor. Ancak Türkiye, ne tarihi hedeflerinden ne de AB hedefinden vazgeçmiş değil. 2021 yılı ihracatımız 226 milyar dolar civarında. En büyük ticari ortaklarımızdan biri Almanya." ifadelerini kullandı.

Daha önce kundaklanan Pforzheim Fatihspor Kulübünü de ziyaret eden Turan, "Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Bu topraklarda bu faaliyetleriniz çok anlamlı. Pforzheim Fatihspor Kulübü inanıyoruz ki başarılarıyla çok daha güzel yerlere gelecektir." diye konuştu.

Almanya’da yaşayan tüm Türk gençlerinden eğitimlerini mutlaka en az yükseköğretim ile tamamlamalarını isteyen Turan, şunları söyledi:

"Gençlerimizden birkaç farklı dil öğrenirken ana dillerini asla unutmamalarını istiyoruz. Yine gençlerimizin Almanya’da sivil toplum faaliyetlerinden ve siyasetten uzak durmamaları oldukça önemli.”