AKP'li Turan: Genel Kurul'da demokrasiye aykırı davranışları haketmedik

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ardından genel kuruldaki tepkilere ilişkin, "Bugünkü Genel Kurulda demokrasiye, adaba aykırı davranışlar hiçbirimizin haketmediği davranışlardı. Bugün kürsüde konuşamadık, bugün meclis çalışamadı. Mahkeme kararını beğenmeyebilirsiniz. İtiraz yolları var. Bu görüntüleri milletimizin takdirine bırakıyorum" dedi.

Turan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında "Milletvekili dokunulmazlığı esastır. Herkesin, tüm vekillerin özgürce fikirlerini ifade etmesi, her türlü absürt fikirleri ifade etmesi esastır, vekilliğin gereğidir. Bazen canımız acır, bazen ağırımıza gider; ancak dokunulmazlık esastır" derken, "Ancak Anayasa 83'üncü ve 84'üncü maddeleri bazı istisnaları saymış. Anayasanın 83'üncü maddesi, 14'üncü maddeye atıfla, bazı suçlarda dokunulmazlığın kapsamında olmayacağını ifade etmiş. İçtüzük 135, 136'ncı maddelerde de hangi usullerle bu konunun hayata geçirileceğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Meclis Başkanı'na bu kararı okumaktan başka hiçbir yol kalmamış"

Bugün yapılan işlemin Meclis kararı olmadığını söyleyen Turan, sürece ilişkin şunları söyledi:

"Sayın Gergerlioğlu ile ilgili bugün yapılan işlem ne oylamadır, ne karardır ne de benzer hüküm doğuran bir ifadedir. Bugün Meclis Başkanımızın okutmuş olduğu karar Anayasa’nın ve İç Tüzüğün gereği mahkemenin kararının okunmasıdır. Biz oylama yapmadık, karar vermedik. Biz anayasadaki öngörülen sürecin şahitleri olduk. Bir okuma oldu sadece. Konu aslında düz mantıkla meclisin dışında bir konu. Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, PKK propagandasından dava açmış Gergerlioğlu ile ilgili. Gergerlioğlu İstanbul Bölge İdare Mahkemesine itiraz etmiş. Bu mahkeme, kararı doğru bularak onamış. Gergerlioğlu Yargıtay’a itiraz etmiş. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi de bu kararın doğru olduğunu ifade ederek, yerel mahkeme kararını onamış, hüküm kesinleşmiş. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkını kullanarak tedbir kararı istemiş. Anayasa Mahkemesi tedbir kararını reddetmiş. Meclis Başkanına bu kararı okumaktan başka hiçbir yol kalmamış."

"Sıralara vuran, maddi zarar veren bir tavrın hiç kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim"

Kararın okunması ardından HDP'lilerin genel kuruldaki tepkilerini 'haketmediklerini' söyleyen Turan, "Bugünkü Genel Kurul'da demokrasiye, adaba aykırı davranışlar hiçbirimizin haketmediği davranışlardı. Bugün kürsüde konuşamadık, bugün meclis çalışamadı. Usulü olan bir şeyin karşılığında tepki duyulmaması lazım. Mahkeme kararını beğenmeyebilirsiniz. İtiraz yolları var. Fakat Meclis'te Meclis Başkanının anayasanın talimatını yerine getirdiğinden dolayı bu görüntüleri haketmediğini düşünüyorum. Bu görüntüleri milletimizin takdirine bırakıyorum. Kürsüye çıkanı konuşturmayan, sıralara vuran, maddi zarar veren bir tavrın hiç kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim. Kandil'e karşı süt dökmüş gibi olanların, milletin meclisinde, milletin vekillerine aslanmış numarası yapanları milletin takdirine bırakıyorum" dedi. (DHA)