AKP'li Turan'dan "15 vekil" açıklaması: Sayın Bakan her türlü iddianın araştırılması için bizzat kendisi savcılara müracaat etmiştir

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, BBC Türkçe'nin "AKP'de Süleyman Soylu tartışması: 15 milletvekili rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti" haberini yalanladı. Kendisi hakkındaki kulis bilgisinin doğru olmadığını belirten Turan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hitaben, "Sayın Bakan her türlü iddianın araştırılması için bizzat kendisi savcılara müracaat etmiştir" ifadesini kullandı.

Turan, BBC Türkçe'nin açıklamasını alıntılayarak yaptığı yazılı açıklamada, "15 milletvekili rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti' başlıklı haberiniz ve içinde yer alan 'Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın konuyla ilgili görev üstlendiği” 'kulis bilginiz' doğru değildir. Bu mücadeleyi yürütecek olan şüphesiz devletin ilgili birimleridir. Haberinize konu iddialar adalete intikal etmiş konulardır. Ayrıca Sayın Bakan her türlü iddianın araştırılması için bizzat kendisi savcılara müracaat etmiştir. Kanaatimiz dedikodu ve söylentinin ötesinde hukuka tekabül eden hususların her bakımdan açığa çıkartılacağı ve kamu vicdanını tatmin edecek şekilde herkesle paylaşılacağı yönündedir. Hukuk devleti anlayışı esasında her türlü şüphenin açığa çıkartılmasının önemi her türlü takdirin üzerindedir." değerlendirmesini yaptı.

Turan açıklamasında şunları kaydetti:

"Ancak unutmayalım ki adaletin tesis edilebilmesinin bir gereği de dedikodu ve söylenti ile siyasal mühendislik yapma girişimlerinin önünün alınmasıdır. Bu hususlara dikkat etmek kanaatimizde sadece siyasilerin değil tüm kesimlerin görevidir.

Bu konuda basını sorumluluğu, ilkeli ve objektif haberlerle kamuoyunu bilgilendirmesinin kıymetli olduğu kanaatindeyim.“

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