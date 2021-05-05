AKP'li Turan: Biz darbeden, silahtan, dünyaya meydan okumaktan korkmadık, Aykut'tan mı korkacağız?

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan , CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu 'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan 'a yönelik sözlerine ilişkin "Psikolojik sorunları olduğunu düşündüğümüz, hep kavgayla gerginlikle iftirayla korkutmayla ev kaçakçılığıyla gündeme gelen sorunlu bir milletvekilimiz. Biz darbeden, silahtan, dünyaya meydan okumaktan korkmadık, Aykut'tan mı korkacağız?" dedi.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısı üzerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün "100'üncü yılda 100 maddelik anayasa" çalışmasını kamuoyuyla paylaştığını anımsattı.

Turan, "MHP bizim rakibimiz değil refikimiz. MHP'nin bu davetimize olumlu yaklaşıp, büyük bir mesai harcayıp, emek verip, bu çalışmasını hızlı şekilde nihayete erdirip kamuoyuyla paylaşmasını çok kıymetli buluyoruz" diye konuştu.

Bu süreçte her çalışmanın özel değerlendirileceğini, çok kıymetli olduğunu belirten Turan, "Önümüzde darbe ürünü bir anayasa var. 40 yılda tam 19 defa değişmiş, milletimizin yıllarını çalmış, vesayetin büyümesine en büyük katkıyı vermiş, imam hatiplerin kapatılması, başörtüsü ve katsayı meselesi, 367 krizi gibi meselelerle ülkemize onlarca yıl kaybettiren, sorunların temelinde yatan darbe ürünü bir anayasa var." ifadelerini kullandı.

"Anayasa çalışmaları büyük oranda nihayete erdi"

AKP'nin, yeni anayasaya Prof. Dr. Yavuz Atar'ın başkanlığında önemli ve nitelikli bir ekip ile çalıştığını belirten Turan, çalışmaların büyük oranda nihayete erdiğini fakat siyaset dili açısından bakıldığında bu çalışmaların parti kurullarınca tartışılacağını, değerlendirileceğini ve şekillendirileceğini bildirdi.

Turan, "Bizim de bu şekilde metnimiz ortaya çıktıktan sonra bunu Cumhur İttifakı başta olmak üzere bütün paydaşlarla paylaşacağımızı, partilerin hepsinin de bu tartışmaları yapmasının kıymetli olduğunu belirtmek isterim" dedi.

"Konu Aykut'un ötesinde CHP'nin hüviyeti meselesi"

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarını değerlendiren Turan, "Aslında cevabı hak eden biri değil. Psikolojik sorunları olduğunu, tedaviye muhtaç olduğunu düşündüğümüz, hep kavgayla gerginlikle iftirayla korkutmayla ev kaçakçılığıyla gündeme gelen sorunlu bir milletvekilimiz. Bu yüzden 128 kuruşluk olduğunu düşündüğümüz bu kişinin, cevabı hak etmediğini düşünüyoruz. Biz darbeden, silahtan, dünyaya meydan okumaktan korkmadık, Aykut'tan mı korkacağız?" dedi.

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Konunun, Aykut Erdoğdu olmadığını belirten Turan, şunları kaydetti:

"FETÖ'ye karşı kedi gibi olanların, bize karşı aslan gibi davranmalarını ibretle izliyoruz. PKK'ya karşı bir tek laf edemeyenlerin, PYD'ye göz kırpmaktan başka bir şey yapamayanların, kamera karşısında bize karşı aslanmış gibi olmalarını ibretle izliyoruz. Konu Aykut'un ötesinde CHP'nin hüviyeti meselesi. CHP şimdiye kadar nerede durmuşsa Aykut da bugün orada duruyor. Bugün Aykut nöbetçiydi ve Aykut kendine düşen ve yakışan şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimize, milletimize tehditler savurdu. Hatırlayın, bir hafta önce başka bir CHP'li, 'Sonunuz Menderes gibi olmasın.' diye imada bulundu. Bir önceki haftaya dönün, o zaman amirallerle ilgili benzer yaklaşımlar oldu. Yani nerede bir darbe kokusu, flu ortam, gerginlik, tehdit var, Yassıada rüyası gören adamlar CHP'de nöbete diziliyorlar.

"27 Mayıs, 28 Şubat, 24 Nisan ve 15 Temmuz'da neredeyseler bugün de oradalar. Bu yüzden mesele Aykut değil. Mesele siyasi parti olma özelliğini kaybetmiş. Kurulduğu zamanki görevini yapmış ama sonraki dönemlerde bu siyasal hareketlerin hiçbirine kendisini ram edememiş, ideolojisi olmayan, vesayetten, darbeden, gerginlikten beslenmekten başka bir demokratik kültür üretemeyen, parti hüviyetini kaybeden ama onun ötesinde misyonunu tamamlamış, tarihi bir müze olmayı hak eden bir partiden bahsediyoruz. CHP, bizim gözümüzde artık parti olma vasfını kaybetmiş, tarihi misyonunu bitirmiş bir müzedir."