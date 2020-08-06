AKP'li Turan: Bir cumhurbaşkanı adayının, CHP Kurultayı boyunca sadece Yalova delegesi muamelesi görmesi bizleri bile üzdü

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "CHP'yi de adete bir çöküşün eşiğine getirdi" derken, CHP'nin 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için "Bir cumhurbaşkanı adayının, kurultay boyunca sadece Yalova delegesi muamelesi görmesi bizleri bile üzdü" ifadesini kullandı.

Turan, Çan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi SSK'daki mantığıyla yönettiğini iddia etti. Turan, "Oldu bittiye getirilen bir kongrede tek adamlık, muhaliflere tahammülsüzlük, baskı, cumhurbaşkanı adaylarına yapılan muamele tam bir aymazlık örneği" ifadesini kullanarak Muharrem İnce için, "Bir cumhurbaşkanı adayının, kurultay boyunca sadece Yalova delegesi muamelesi görmesi bizleri bile üzdü" dedi.

"Bu tavrın Kılıçdaroğlu'na yapılmayacağının garantisini kimse veremez"

Turan, CHP'nin yerlilikten uzaklaştığını öne sürerken, marjinalleştiğini ve küresel grupların tahakkümüne girdiğini iddia etti. Yaşanan gelişmeleri 'şaşkınlıkla ve üzülerek' izlediklerini dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Oldu bittiye getirilen bir kongrede tek adamlık, muhaliflere tahammülsüzlük, baskı, cumhurbaşkanı adaylarına yapılan muamele tam bir aymazlık örneği. Bir cumhurbaşkanı adayının, kurultay boyunca sadece Yalova delegesi muamelesi görmesi bizleri bile üzdü. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz en önde oturtulurken Muharrem İnce kongrede en arkada tuvalet kenarına oturtuluyor. Muharrem İnce'ye yapılan bu tavır, cumhurbaşkanı adayı olarak oy veren seçmene de büyük nezaketsizlik. Bundan Kılıçdaroğlu'nun haberinin olmadığı söylenemez. Siyasette rekabet tabii ki önemlidir ancak vefa ve saygınlık çok daha kıymetlidir. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Yarın bu tavrın Kılıçdaroğlu'na yapılmayacağının garantisini kimse veremez."

"Atatürk'ün bıraktığı CHP'den söz etmek mümkün değil"

Turan, CHP kurultayının, parti içindeki karışıklığın, rahatsızlığın, zihnen ve fikren bölünmüşlüğün fotoğrafı olduğunu iddia etti. Ankara'daki CHP ile Anadolu CHP'sinin farklı olduğunu kaydeden Turan, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu, CHP'nin kodlarıyla o kadar oynadı ki şu anda Atatürk'ün bıraktığı CHP'den söz etmek mümkün değil. Öyle bir ideolojik savrulma yaşadılar ki geldikleri yer HDP'nin yanı, genel merkezi ise nezaketsizliğin, vefasızlığın merkezi oldu. CHP'de Kemalizm dendiğinde akla artık Mustafa Kemal değil, Kılıçdaroğlu Kemal gelmelidir. O günkü CHP ile bugünkü CHP'nin sadece isim benzerliği kaldı. Muharrem İnce'nin parti kurup kurmaması CHP'nin meselesi. Biz AKP ve Cumhur İttifakı olarak güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Allah milletimizi bu basiretsiz, vefasız ve nezaketsiz yapıdan korusun."