AKP'li Tuğrul Türkeş: Anayasanın sil baştan değiştirilmesi dünyada eşine az rastlanır bir durumdur

MHP kurucusu Alparslan Türkeş’in oğlu AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, hazırlıkları yapılan yeni anayasa hakkında Türkiye’de yapılmak istenenin dünyada eşi benzeri olmadığını belirterek “Anayasa dükkanı talan ediliyor” dedi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Türkeş, Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı'nın (TÜDEV) sitesinde Anayasa çalışmalarını değerlendirdi. “Anayasa Dükkanı Talan Ediliyor?” başlığıyla bir makale yayımlayan Türkeş şunları aktardı:

"Anayasalar ihtiyaçlara göre onarılabilir. Ancak anayasaların her 3-5-10 veya 20 yılda bir sil baştan değiştirilmesi veya değiştirilmek istenilmesi hadisesi hem dünyada eşine az rastlanır bir durumdur hem de son derece sakıncalıdır. 1982 Anayasası'nın çok büyük bir kısmı zaten değişmiş vaziyettedir.

"Anayasa canımız sıkılınca değiştirebildiğimiz bir elbise değildir"

21. yüzyılda kalıcı ve toplumu onlarca yıl yönlendirecek bir anayasayı hazırlamak; ne mazilerinde maluliyet bulunan hukuk adamlarının işidir, ne de meclisin herhangi bir döneminde herhangi bir partiden meclise girmiş, kadrolarının işi değildir. Bu hiçbir şekilde bu şahısların hakkı da haddi de değildir.

Siyaset kurumu, 2023'te Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yeni bir anayasayı dokumak istiyorsa, kültür kökü ve siyasi felsefesiyle birlikte Türk milletinin kurucu kodlarını ihya etmekten başka bir çaresi bulunmamaktadır. Anayasa canımız sıkılınca değiştirebildiğimiz, çöpe attığımız, bağışladığımız bir elbise değildir. Dileyenin; kafasına her estiğinde Anayasa dükkânını talan etmesinin önüne geçmeli ve bu soruna kalıcı bir çare getirmeliyiz."