AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden dere yatağına yapılan otobüs terminali savunması: Risk yok!

AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, dere yatağına yapılan otobüs terminali hakkında, "Devlet Su İşleri 10 civarında şart koyarak, onlara uyulması halinde binanın yapılmasında mahsur olmadığını resmi olarak yazdı. Risk yok" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Değirmendere vadisinde dere yatağına yapılacak olan Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin tartışması Belediye meclis toplantısında da devam etti. Gündem olan konu hakkında bilgi veren AKP’li Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, terminalin yapımına devam edildiğini ve bu projeden vazgeçmediklerini söyledi.

"Son derece şeffaf bir süreç"

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, terminal inşaatı hakkında meclis üyelerini bilgilendirdiklerini ve bütün tepkilere rağmen inşaatın devam ettiğini belirterek, “Yeni terminal binası uzun zamandır gündemimizde olan önemli bir çalışmamız. Daha önce ihalesini yapmıştık. Faaliyete başlanmıştı. Ancak yüklenicinin finansal sorunları nedeniyle sözleşmesini feshetmiştik. Geçen süre içerisinde proje revizyonu ve ihalesi yapıldı. Sözleşmesi imzalandı, yer teslimi yapıldı ve çalışmalar yeniden başladı. Türkiye'de meydana gelen sel felaketleri nedeniyle, gerek yapıldığı yer itibarıyla tartışmalar ve eleştiriler oldu. Hepsini değerlendirdik. Başından beri son derece şeffaf işleyen bir süreçti” diye konuştu.

"Can ve mal güvenliği riski yok"

Terminalin dere yatağından 14.30 metre yüksekte olacağını dile getiren Zorluoğlu, şunları söyledi:

"Bu mesele dere yataklarına bazı vatandaşlarımız tarafından yapılan kaçak yapılar gibi görülemez. Burada imar hukukunun izin verdiği şekliyle yasal bir bina yapılması söz konusu. Buranın bir imar planı var. Ve orada yıllardan beri bu çerçevede yapılan yapılaşmalar var. Elbette ki çok daha iyi yerlerimiz olsa oraları tercih ederiz. Dere yakınına yapılan yerlerde maliyetler de artıyor. Dolayısıyla burayı başka yerlerimiz var da tercih etmiş değiliz. Projesini de hazırlarken ilgili kurumların görüşlerini aldık.

DSİ Bölge Müdürlüğümüzün resmi görüşünü aldık. 10 civarında şart koyarak onlara uyulması halinde binanın yapılmasında mahsur olmadığını resmi olarak yazdı. Biz de o şartlara ilave tedbirler eklemek suretiyle işi projelendirdik. Dere tarafında girişi olmayan bir yapı oluşturuyoruz. Bu manada ben şahsen oluşan yeni yağış rejimine göre de DSİ'den aldığımız geriye doğru 100 yıllık verilere göre de burayı değerlendirdik ve Büyükşehir Belediyesi olarak burada böyle bir yapı yapmanın can ve mal güvenliği açısından risk oluşturmadığı kanaatine vardığımızdan projeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı."