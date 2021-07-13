AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden fıskiyelere 2.5, ağaçlara 29 milyon TL verilen proje

AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ganita-Faroz Sahil Bandı Düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesi kapsamında fıskiyelere 2.5 milyon TL, milyon TL, ağaçlara 29 milyon TL, ışıklandırmaya 14 milyon TL olmak üzere toplam 47.5 milyon TL ödeyecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Zigana Peyzaj Mühendislik Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri arasında Ganita-Faroz Sahil Bandı Düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesi'nin ihale sözleşmesi imzalandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun “Şehrin çehresini değiştirecek” dediği proje için ihaleye kazanan şirkete 47.5 milyon TL ödenecek. Projenin ayrıntılarının ortaya çıkması sonrası tepkiler de çoğaldı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, bir kısım vatandaş, kentin vizyonunun değişeceğini ileri sürerken; bir kısım vatandaş da şehrin önceliğinin bu proje olmadığını ve ihale bedelinin çok yüksek olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

"Fıskiye kentin önceliği mi?"

Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Davut Çakıroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ‘tasarruf tedbirleri’ genelgesini hatırlatarak 47.5 milyon liralık projeyi eleştirdi:

"KDV dahil işin bitiş maliyeti, fiyat artırımı ve ek işler hariç 47.5 milyon TL’yi buluyor. Proje bölgesindeki TİSKİ’nin uhdesinde olabilecek, TİSKİ’nin yapabileceği kanalizasyon ve yağmursuyu işleri neden bu ihaleye dahil edildi? Burada yapabileceğiniz tasarruf yaklaşık 3 milyon lira. Ağaçlandırma bitki örtüsü işleri şehrimizde olan Orman Bölge ve Fidanlık müdürlüklerinden gayet uyguna yapılabilirdi. Ama ihaleye dahil edildi ve pahalı ağaç çeşitleri seçildi. 29 milyon israf değil mi?

Denizin ortasına yapılan bir fıskiye 2 milyon 300 bin lira. Fıskiye kentin önceliği mi? Çevre aydınlatma için yaklaşık 14 milyon lira harcanıyor. Bu rakam afaki değil mi? Sonuç itibariyle bu proje 47.5 milyon TL’ye değil de yarı fiyatına yapılabilir. Belediye ve belediye şirketleri ne iş yapıyorlar anlamış değilim. Bugün bu borçları hesapsızca yapanlar, yarın çekip gidecek. Bu borçları da söke söke millet ödeyecek."

"Kaynak bulundu, ihalesi yapıldı"

Projenin imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, seçim öncesinde verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ganita-Faroz arası kentimiz için çok önemli bir destinasyon. Ganita bölgesi, bizim çocukluğumuz ve gençliğimizde sıklıkla gittiğimiz, dinlendiğimiz, eğlendiğimiz çok önemli bir lokasyondu. Fakat zaman içerisinde şehrin farklı şekillerde gelişmesi ile birlikte orası da insanların gidebildiği bir yer olmaktan çıktı. Ganita bölgesi Trabzon insanı için asla vazgeçilmeyecek bir bölgedir ve biz tekrar buraya o eski önemini kazandırmanın çalışmasını iki yıl içerisinde gerçekleştirdik. Bugün de projesi tamamlandı, kaynak bulundu, ihalesi yapıldı. Yüklenici firmamız gerekli çalışmaya süratle başlayacak.

Projenin nasıl olacak?

Ganita-Faroz Sahil Bandı Düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesi’nde 1 adet büyük restoran, 3 adet kafe restoran, 1 adet kitap kafe, 7 adet fındık büfesi, 150 metrekare 2 adet ahşap seyir terası, 2 adet 40 metre uzunluğunda deniz kenarı terasları, 7 adet 15 ila 30 metre uzunluğunda denize dik uzanan iskeleler, 1 adet sonsuzluk penceresi, 1 adet gün batımı terası, 2 bin 500 metre yürüyüş yolu, 2 bin 837 metre bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, kaykay pisti, fitness alanları yer alacak. Projeye göre bölgeye bin 307 tane geniş yapraklı ağaç, 247 iğne yapraklı ağaç ve 97 bin adet çalı ve çok yıllık otsu bitkiler dikilecek.