AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediyesi, denize sıfır arazisini konut yapımı için satışa çıkardı

AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat ilçesindeki denize sıfır arazisini konut yapımı için satışa çıkardı. Çeşme Alaçatı’da ise yaklaşık 128 dönümlük doğal sit alanında kalan arsa da konut alanı olarak satılacak.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi’ndeki denize sıfır olan bir dönümlük alan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) tarafından satışa çıkarıldı. Denize sıfır arazinin konut yapımı için 7 milyon TL’ye satılacağı açıklanırken, bölge halkı arazinin satışa çıkarılmasına tepki gösterdi.

Birgün'ün haberine göre, bölgede incelemelerde bulunan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Fevziye Pehlivan, CHP Akçaabat İlçe Başkanı Mustafa Bak ve CHP Bayburt İl Başkanı Mehmet Sezer, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

"Burası köylülerin, vatandaşın, bizlerin"

CHP Milletvekili Ahmet Kaya, arazinin satışa çıkarılmasına tepki göstererek, “Vatandaş diyor ki; ‘burası bizim elimizde kalan tek alanımız, burayı geçmişten beri biz kullanıyoruz, burası köylülerin, vatandaşın, bizlerin. Eğer burada bir tesis yapılacaksa, bir yapılaşma olacaksa yine köy halkına bizlere bir sosyal alan şeklinde yapılmasından yanayız. Asla satışına onay vermiyoruz.’ Hiçbir kanun ya da düzenleme vatandaşın önceliğinden daha önemli değildir” diye konuştu.

"Burada da büyük bir haksızlık var"

Arazi satışını TBMM’ye taşıyacaklarını açıklayan CHP Milletvekili Gökhan Zeybek ise şunları söyledi: “Mersin Mahallesi’nde yıllardır, beldenin ortak malı olan bu arazi konut alanına alınıyor. Bu işin arkasından pis kokular geliyor. TİSKİ burada kendisi ile ilgili bir faaliyet yapmak yerine, burayı konut imarına geçiriyor ve burayı satarak bir bütçe elde edecek. Ama daha da önemlisi burada yapılacak 20 tane daireyi üç milyondan satsa 60 milyon TL. Ama araziyi 7 milyona satıyorlar. Burada da büyük bir haksızlık var.”

Doğal sit alanı da satılıyor

Öte yandan turizm cenneti Çeşme Alaçatı'da, 127 bin 897 metrekarelik (yaklaşık 128 dönüm) arsa, 529 milyon TL muhammen (tahmini) bedelle satışa çıkarıldı. Doğal sit alanında kalan ‘ticari konut’ imarlı arsa, geçen yıl da 147 milyon TL bedelle satışa sunulmuş ancak alıcı çıkmamıştı.