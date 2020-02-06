AKP’li Tolga Ağar: Göçük altından ‘başım açık, beni çıkarmayın’ diyenlerin imanıyla bu ülke korunuyor

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, 41 kişinin hayatını kaybettiği 1600’den fazla kişinin de yaralandığı depreme ilişkin “Göçük altından ‘başım açık, beni çıkarmayın’ diyen teyzelerimizin inancı ve imanıyla Allah bu şehri, bu ülkeyi koruyor. ” dedi.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu ve AKP Elazığ Milletvekili Zülküf Tolga Ağar, Elazığ’da 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası yapılanlara ilişkin konuştu.

Zülfü Tolga Ağar deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken “Devletimiz güçlüdür, kimsenin şüphesi olmasın. Süratli bir şekilde yaraları saracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla mağduriyetler hızlı bir şekilde giderilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığlının yanındadır, şüpheniz olmasın. Tüm hemşerilerimizin dün olduğu gibi bugün de devletinin yanında olacağına eminim” dedi.

“Dün Elazığ, devletine ve milletine sadakatin başkentiydi, bugün de sabrın ve tevekkülün başkenti olacaktır.” diyen Ağar, sözlerinin devamında da “Göçük altından ‘başım açık, beni çıkarmayın’ diyen teyzelerimizin inancı ve imanıyla Allah bu şehri, bu ülkeyi koruyor. Bu iman bizde oldukça her zorluğun üstesinde geliriz evelallah” ifadelerini kullandı.