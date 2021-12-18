AKP'li Tayyar: Yüksek kurdan daha tehlikelisi, belirsizlik; sosyal gerginlik derinleşiyor

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, "Yüksek kurdan daha tehlikelisi, belirsizlik. Sosyal gerginlik derinleşiyor. Aman dikkat." dedi.

Tayyar, bugünkü paylaşımında döviz kurundaki yükseliş, artan hayat pahalılığı ve belirsizlik ile ilgili paylaşımda bulundu. Tayyar, "Bedelini ödediğim kış lastiklerinin siparişini iki kez iptal ettiler. Kırılan balkon camını değiştiremiyorum, 2 ay sonraya gün veriyorlar" ifadelerine yer verdi. Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde: "Aman dikkat"

"Yüksek kurdan daha tehlikelisi, belirsizlik. Piyasada mal ve hizmet fiyatlaması yapılamıyor. Bedelini ödediğim kış lastiklerinin siparişini iki kez iptal ettiler. Kırılan balkon camını değiştiremiyorum, 2 ay sonraya gün veriyorlar. Sosyal gerginlik derinleşiyor. Aman dikkat."

"Dış güçler tarih boyunca vardı"

Tayyar, son dönemde partisine yönelik eleştirilerle sık sık gündeme geliyor. Şamil Tayyar dün yaptığı paylaşımda, AKP’lilerin sıklıkla dile getirdiği ‘dış güçlerin ekonomik saldırıları’ iddiası için "Dış güçler tarih boyunca vardı. Bizden önce de var, sonra da olacak" ifadelerine yer vermişti. Tayyar devamında, "Vücuttaki ‘mikrop’ gibidir, bağışıklık sistemi zayıflarsa yatağa düşürür. İyileşmek için mikroba kızılmaz, bağışıklık arttırılır" demişti.