AKP'li Sulusaray Belediyesi'nde kadrolaşma iddiası: İşe alınan 6 kişiden 5’i başkanın akrabası ve partililer

Zabıta ve itfaiye eri alımları, Tokat Sulusaray Belediye Başkanı olan AKP’li Necmettin Coruk ve belediye meclis üyelerinin yakınlarının belediyede işe alındığını ortaya çıkardı.

Cumhuriyet’ten Mehmet Şimşek’in haberine göre, belediye, 31 Aralık 2021’de İŞKUR aracılığı ile üç zabıta ve üç itfaiye eri almak için ilana çıktı ve iş ilanına 32 kişi başvurdu. İlk defa atanmak üzere itfaiye eri ve zabıta memuru alımı için başvuranlara sözlü ve uygulamalı sınav yapıldı. KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak personel alımı için başvuranların başarı puanları belirlendi. Belediyeye alınan altı kişiden beşinin Başkan Coruk’un akrabası ve partililerden olması dikkat çekti. İşe alınanların, belediye başkanının amcasının oğlu, başkanın eniştesi, başkanın kayınbiraderinin oğlu, başkanın yeğeni, Sulusaray ilçe encümeninin oğlu olduğu belirtildi. Sınavı kazanan başka bir ismin de partili olduğu öne sürüldü.

Muhalefet, ilçede kimlerin işe alınacağının önceden belli olduğunu, başkanın resmi olarak formaliteleri yerine getirdiğini öne sürdü.

Konuyla ilgili Cumhuriyet’in ulaştığı AKP’li Tokat Sulusaray Belediye Başkanı Coruk ise “Sınava başvurdular ve kazanarak müracaatla alındılar. Benim konuyla alakam yok” dedi.