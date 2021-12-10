AKP’li Sorgun: Gerçekten ‘Türkiye'de işsizlik yok’ kimse diyemez

AKP Konya Milletvekili Ahmet Sorgun bugün açıklanan işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sanayi sitelerinde birçok fabrikanın önünde iş ilanı olduğunu söyleyen Sorgun, “Sanayi sitelerine gidelim orada her fabrikanın kapısında ilanlar görürüz. Ya da şimdi yayınlanan gazete ilanlarına baktığımızda o kadar çok ‘eleman aranıyor’ ilanı görürüz ki... Bu bakımdan gerçekten ‘Türkiye'de işsizlik yok’ kimse diyemez." dedi.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre AKP Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Sorgun, sanayi sitelerinde birçok fabrikanın önünde iş ilanı olduğunu kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstihdam ihtiyacımız var"

"Daha önce yine bir televizyon programında yaptığım açıklamada ‘İşsizlik yok diyemeyiz. Ama sanayi sitelerine gidelim orada her fabrikanın kapısında ilanlar görürüz. Ya da şimdi yayınlanan gazete ilanlarına baktığımızda o kadar çok ‘eleman aranıyor' ilanı görürüz ki. Bunu sırf gazetelere katkı olsun diye patronlar vermiyorlar. Gerçekten böyle bir şeyimiz var. İstihdam ihtiyacımız var. Nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var’ dedim."

Kendilerine iş için başvuran vatandaşların genellikle kamuda çalışmak istediklerini ifade eden Sorgun, şöyle devam etti:

"Gerçek işsizlik nedir onun tanımını yapmamız gerekiyor"

"Bir taraftan bize ama işle ilgili gelenler var. Ama bu gelenlerin daha çok talebi kamuda iş talebi. Yani bunlar kamu kurumlarında, belediyelerde hastanelerde iş talebi ile karşılıyoruz. Bu bakımdan gerçekten ‘Türkiye'de işsizlik yok’ dünyada kimse söyleyemez.

Dünyanın hiçbirinde böyle bir iddia yok, olamaz da zaten. Ama bunu gerçek işsizlik nedir onun tanımı üzerinden yapmamız gerekiyor. En son açıklanan verilerde de işsizlik olanlarında düşüşün olduğunu hepimiz biliyoruz. Son bir yılda sanayi iş gücüne katılım 700 bin kişi oldu. Bunlar TÜİK'in rakamları değil, SGK'nın rakamları."

İşsizlik 0,2 puan azaldı

Ekim 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini bugün açıklayan TÜİK, işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleştiğini ve söz konusu dönemde işsiz sayısının 3 milyon 717 bin kişi olduğunu duyurmuştu.