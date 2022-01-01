"AKP'li siyasilerin evine özel filyasyon ekibi" iddiası

Koronavirüs salgınının önüne geçmek, temaslı takibini yapmak için kurulan bir doktor, sağlık çalışanı ve hemşirelerden oluşan filyasyon ekiplerinin bazı siyasiler ve yakınları için özel olarak evlerine gönderildiği iddia edildi. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından görevlendirildiği belirtilen ekiplerin, Urla, Çeşme, Dikili gibi uzak ilçelere giderek sürüntü örneği aldığı ve ilaç bıraktığı belirlendi. Filyasyon ekibinde görev yapanların sözlü tepki vermesine rağmen uygulamanın devam ettiği aktarıldı.

Evde Koronavirüs testi uygulamasına Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı tepki gösterdi.

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, görevlilerin kendilerine şikâyetçi olduğunu dile getiren Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Filyasyon ekiplerinin bir bölümü bazı siyasilere ya da nüfuzlu kişilere özel hizmet vermek için evine gidiyor. Sürüntü almaya giden sağlık çalışanlarımız devlet memurudur ve devletin hizmetindedir. Kişilerin ya da siyasilerin hizmetinde olması doğru değildir. Sağlık çalışanı onun yakını bunun tanıdığı şeklinde VIP hizmeti göremez” dedi.

Sağlık çalışanlarının eve ilaç gönderme veya sürüntü almak için gönderilmesinin doğru olmadığını dile getiren Doğruyol, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Birilerinin yakını diye devletin aracını, yakıtını ve sağlık çalışanını kimsenin kullanmaya hakkı yok. Siyasi kimliği ne olursa olsun herkes eşit sağlık hizmeti almak zorunda. Kimseye ayrımcılık yapılamaz ve arkadaşlarımız da bu ayrımcılığa alet edilemez. Bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmeli.”