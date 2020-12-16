AKP'li Sivas, Bingöl ve Kütahya belediyeleri pandemide millet kıraathaneleri için 4,2 milyon liralık imza attı

Yatırım değeri itibarıyla yedi bakanlığın 2021 yılı bütçesini geride bırakan millet bahçeleri ile birlikte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında yer alan bir diğer proje olan millet kıraathaneleri, pandemide belediyelerin kasasından milyonlarca liraya mal oldu. Yalnızca Sivas, Kütahya ve Bingöl’de inşa edilecek millet kıraathaneleri için 4 milyon 250 bin TL gözden çıkarıldı.

Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, pandemi döneminde ihalesi gerçekleştirilen üç millet kıraathanesi için toplam 4 milyon 250 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Millet kıraathanesi için en büyük bütçeyi ayıran belediyelerden biri Bingöl Solhan Belediyesi oldu. Solhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce 3 Eylül’de gerçekleştirilen, “Millet Kıraathanesi” başlıklı ihale, bir inşaat firması ile 5 Ekim’de imzalanan 2 milyon 154 bin TL’lik sözleşme ile sonuçlandırıldı.

AKP’li Kütahya Tavşanlı Belediyesi de millet kıraathanesi yapımı için pandemi döneminde ihale açtı. Tavşanlı Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü’nün 14 Ekim’de gerçekleştirdiği ihalenin sonuç ilanı 16 Kasım’da yayımlandı. Sonuç ilanına göre belediye, millet kıraathanesi yapımı için 1 milyon 377 bin TL’lik sözleşmeye imza attı.

Sivas da pandemi koşullarında millet kıraathanesi için harekete geçen belediyelerin arasında yer aldı. Sivas Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü 9 Ekim’de, “Esentepe Mahallesi Millet Kıraathanesi Yapım İşi” ihalesine çıktı. 10 Kasım’da tamamlanan ihale kapsamında bir mühendislik şirketiyle imzalanan sözleşmenin bedeli ise 719 bin TL ile ifade edildi.