AKP'li Şen: Dolar kuru oy oranlarını etkiledi; öncesinde oyumuz yüzde 35'lerdeydi, şimdi yüzde 40'ın üzerinde

CNN Türk'te Hande Fırat'ın konuğu olan AKP'li Şen, partisinin oy oranını, doların yüksek ve düşük olduğu her iki dönemde ölçtüklerini söylerken, "Öncesi şöyle; AK Parti yüzde 35-36 seviyelerine düştü o süreçte. Şimdi yüzde 40'ın üzerine çıktı. 40 küsur. Bunu vatandaş hem ekonomik olarak hem siyasal olarak satın aldı demektir. Ama seçimde kaçtı, yüzde 42 küsur. Bak oraya çıkarmıyor. Gözlemliyor, bakıyor. Diyor ki; hemen destek yok. Bakıyor, 'bir dakika' diyor. 'Bakacağım' diyor. 'Çalışacak mısın, dediğinin arkasında duracak mısın? Benim cebime ne kadar girecek?' diyor." ifadelerini kullandı.
Seçmenin önce kendi cebine bakacağını söyleyen Şen, "Yeni Ekonomik Model, bireyin zenginleşmesi yani liberalizmin bireyinden bahsetmiyorum. Kendilik bilinci olan varlıktan bahsediyorum. O varlık gözlüyor. 'Benim cebime ne kadar para girecek' diyor. Seçmen önce cep ekonomisine bakar sonra mutfak ekonomisine bakar sonra da ülke ekonomisine bakar." diye konuştu.
AKP'li Şen, Cumhurbaşkanı'nın faizleri düşürme konusundaki kararlılığını destekleyenlerin oranının yüzde 56.1 olduğunu söyledi.
Şen'in paylaştığına göre ise "Cumhurbaşkanı'nın ekonomi konusunda hedeflediği başarıyı yakalayabileceğine inananların" oranı yüzde 49,4.