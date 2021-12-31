AKP'li Şen: Dolar kuru oy oranlarını etkiledi; öncesinde oyumuz yüzde 35'lerdeydi, şimdi yüzde 40'ın üzerinde

CNN Türk'te Hande Fırat'ın konuğu olan AKP'li Şen, partisinin oy oranını, doların yüksek ve düşük olduğu her iki dönemde ölçtüklerini söylerken, "Öncesi şöyle; AK Parti yüzde 35-36 seviyelerine düştü o süreçte. Şimdi yüzde 40'ın üzerine çıktı. 40 küsur. Bunu vatandaş hem ekonomik olarak hem siyasal olarak satın aldı demektir. Ama seçimde kaçtı, yüzde 42 küsur. Bak oraya çıkarmıyor. Gözlemliyor, bakıyor. Diyor ki; hemen destek yok. Bakıyor, 'bir dakika' diyor. 'Bakacağım' diyor. 'Çalışacak mısın, dediğinin arkasında duracak mısın? Benim cebime ne kadar girecek?' diyor." ifadelerini kullandı.