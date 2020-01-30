AKP'li Selçuklu Belediyesi, 2018'de ihalesiz 1 milyon 400 bin liralık fidan ve çiçek almış

AKP’li Konya Selçuklu Belediyesi’nin 2018 yılında ihale yapmadan 1 milyon 400 bin TL’lik bitki, çiçek ve fidan, 801 bin TL’lik de gıda malzemesi aldığı ortaya çıktı. Sayıştay denetçileri, kanun hükümlerine göre ihale yapılarak alınması gereken çiçek ve fidanların ihalesiz ve satıcının belirlediği fiyattan alındığını tespit etti.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Konya Selçuklu Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda, 2018 yılında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere alınan 801 bin 888 TL’lik gıda maddesinin de ihalesiz alındığı belirtildi. Belediyenin ihalesiz aldığı gıda malzemeleri “Hazır çorba, bisküvi, çikolata, çay, salça, ayçiçek yağı, makarna, pirinç ve nohuttan” oluşuyor.

Sayıştay denetçileri, bu alımlarda da piyasa fiyat araştırmasının yapılmadığı, dolayısıyla idarenin seçtiği bir üreticiden, satıcının takdir ettiği değerden” mevzuata aykırı alım yapıldığını belirledi.

Vakıf ve derneklerle imzaladığı protokoller için milyonlar

AKP’li belediyenin vakıf ve derneklerle imzaladığı protokoller doğrultusunda milyonlarca lira harcadığı da raporlarda yer aldı. AKP’li belediye, Hacıveyiszade ilim ve Kültür Vakfı Erkek Kuran Kursu inşaatının çatı ve cephe imalatlarını işini üstlenerek, belediye kasasından toplam 2 milyon 516 bin TL harcadı. Belediyenin ortada herhangi bir ortak proje olmamasına rağmen bir vakfın aylık yaklaşık 51 bin TL ve bir başka vakfın ise aylık 22 bin TL’lik kirasını ödediği de ortaya çıktı.