AKP’li Sayan: Stokçuluk yapanlar vatana ihanetten yargılanmalı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Ağrı Belediye Başkanı <strong>Savcı Sayan, "</strong><em>Stokçuluk yapanlar vatana ihanetten yargılanmalı</em>" görüşünü savundu. </p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/03/1646565121510-ekran-resmi-2022-03-06-13.46" alt width="554" height="104" /></p>\n<p>Ayçiçek fiyatlarına zammın ardından marketlerde yağ izdihamı yaşanmış. Bazı illerde marketlerin depolarına gece yarısı baskın düzenlenmişti. </p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x88lc47?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n</body>\n</html>