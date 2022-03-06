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AKP’li Sayan: Stokçuluk yapanlar vatana ihanetten yargılanmalı

06 Mart 2022 14:10

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Stokçuluk yapanlar vatana ihanetten yargılanmalı" görüşünü savundu. 

Ayçiçek fiyatlarına zammın ardından marketlerde yağ izdihamı yaşanmış. Bazı illerde marketlerin depolarına gece yarısı baskın düzenlenmişti. 

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