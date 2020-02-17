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AKP'li Savcı Sayan o fotoğrafı apar topar sildi

Savcı Sayan'ın sildiği Twitter paylaşımındaki fotoğrafta Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok da bulunuyor

17 Şubat 2020 09:59

AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın FETÖ’cü Mehmet Baransu ile aynı masada fotoğrafı ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın bugüne kadar silinmemesi ise tartışma yarattı. Daha geçen gün kalp krizi geçirdiği iddiasıyla hastanede anjiyo yapılan Sayan’ın fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından apar topar sildiği görüldü.

Silinen paylaşımda "Konuklar ağır gece uzun @mehmetbaransu ve @melihaltinok'un derin analizlerinden bunaldım..." ifadeleri yer alıyor. 

Aynı fotoğrafta Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok’un da olması dikkat çekti.

 

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Savcı SayanMehmet BaransuMelih Altınok
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