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AKP'li Sare Aydın, yeğeninin kendisine ait lüks otomobiliyle aşırı hız yaptığını doğruladı: Çok üzgünüm, ikazımı yaptım

22 Mayıs 2021 16:45

AKP İstanbul Milletvekili Sare Aydın, yeğeni Enes Aydın'ın kendisine ait Porsche marka otomobiliyle 215 kilometre hız yaptığı iddiasını kabul ederek, "ikazını yaptığını" söyledi. 

AKP'li Sare Aydın'ın yeğeni Enes Aydın, sosyal medya hesabından halasına ait Porsche marka araçla aşırı hız yaptığı anları paylaştı. Görüntülerde trafik polislerinin önünden 215 kilometre hızla geçtiği görülen aracın camında milletvekili tanıtım kartı da görülüyordu.

Sera Aydın, görüntülerin yayılmasının ardından yaptığı açıklamada "Gençlere olan inancımı ve sevgimi herkes bilir. Üniversite öğrencisi yeğenimin müsadem dışında şahsi aracımı, asla tasvip etmeyeceğim şekilde kullanmış olmasından dolayı gerçekten çok üzgünüm. Uyarılarımı ve ikazımı yaptım. Yanlışının, onun hayatı için büyük bir ders olacağına inanıyorum. Ben hayatım boyunca seviyeli iletişimin ve doğru bilginin büyük bir güç olduğuna inandım. Gençlerime de bunu öğrettim. Yorumlara bakınca yazma ihtiyacı hissetim. Bir kaza meydana gelmemiştir. Doğru sözler ve işler şiarımız olsun gençler. Yeğenime de söyledim merak etmeyin" dedi. (ANKA)

 

 

 

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