AKP’li Şanlurfa Büyükşehir Belediye Başkanı’na partisinden ağır suçlama: Oğlun çuval çuval para götürüyor

AKP'li Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e, AKP Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Savacak ağır suçlamalarda bulundu. Savacak, Beyazgül'ü sosyal medya üzerinden hedef alarak onlarca paylaşım yaparken, “Oğlun çuval çuval para götürüyor. Esnaf ekmek götüremiyor. Zalim olma. Siyaset mafyacılığı yapma Zeynel Abidin Beyazgül” dedi.

Savacak'ın Beyazgül'ü sosyal medya üzerinden hedef aldığı paylaşımlar üzerine CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, soruşturma çağrısı yaptı.

Savacak, Beyazgül'ü hedef alıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketlediği paylaşımlarında “Bütün makamlar Allahındır senin değil. Nemrutluk yapma Zeynel Abidin Beyazgül” diye yazdı.