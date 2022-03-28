AKP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'nün Halk Ekmek paylaşımı tepki çekti

T24 Haber Merkezi

AKP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti. Döğücü, tiyatroya girmek için oluşan kuyruğun fotoğrafını paylaşarak, ""Bu gördüğünüz Halk Ekmek kuyruğu değil; Sancaktepe'de tiyatro kuyruğu" yazdı.

Üst üste gelen zamlar sonrası vatandaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha uygun fiyatlı olan Halk Ekmek'ine yöneldi. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise tiyatro kuyruğuna dikkat çekmek isterken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkileri üzerine çekti.

Şeyma Döğücü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gördüğünüz Halk Ekmek kuyruğu değil; Sancaktepe'de tiyatro kuyruğu. Kültür dolu, sanat dolu bir pazar dilerim" ifadelerini kullandı.