AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi icralık oldu

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin kapısına icra memurları dayandı. Belediyeye 2015-2019 yılları arasında müşavirlik hizmeti veren Kamu Proje Müşavirliği Mühendislik İnşaat Taahhüt Limited Şirketi, 4 yıldır biriken alacağını tahsil edememesi üzerine icra takibi başlattı. Şirket alacağı 1 milyon 17 bin 995 lira karşılığında icra takibi başlattı.

Sözcü'nün haberine göre, firma yetkilileri, Ekim ayında İcra Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmuş, İcra Müdürlüğü icra için mahkeme kararı talep etmişti. Şirketin mahkemeye başvurması sonucu görülen davada mahkeme icraya onay vermişti. Firma avukatları ve icra memurları, mahkeme kararıyla birlikte belediyeye haciz işlemini gerçekleştirmek için gitti.

Belediye binasında icra yapılacak malzemelerin tespiti şirket avukatları ve icra memurları tarafından yapılırken araya giren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, icra memurları ve avukatlarla görüşerek malzemelerin haciz yapılmasını engelledi.

Şirket avukatları, verilen mahkeme kararına göre Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik haciz kararına istinaden belediyenin hesaplarının bulunduğu 10 bankaya yazı göndererek, “Borçlu belediyenin hesaplarına, hak ve alacaklarına maaş hesabı hariç olmak üzere borç miktarınca kamuya tahsisi edilmemiş hak ve alacaklar üzerine haciz konulmasını karar verilmiştir” denilerek haciz konulması istendi.