AKP’li Şamil Tayyar: Önce BİM’ci Galip Aykaç, sonra ŞOK’cu Murat Ülker, tekelleştiniz, üreticiyi tarlasında, işletmesinde kendinize mahkûm ettiniz

AKP MKYK üyesi ve eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın, fahiş fiyatlı ürünlerin tartışıldığı ve marketlere denetlemelerin yapıldığı şu günlerde, sosyal medya hesabından BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç ile Şok marketlerin sahibi Murat Ülker’e yönelik yaptığı paylaşım dikkati çekti.

Tayyar, “Önce BİM’ci Galip Aykaç. Sonra ŞOK’cu Murat Ülker. Tekelleştiniz. Üreticiyi tarlasında, çiftliğinde, işletmesinde kendinize mahkûm ettiniz. Rantta zirve yaptınız. Yetmedi. Teşkilatlarımıza, bürokrasiye, kabineye sızdınız. Devam edin. Az bile yaptınız!” dedi.

TIKLAYIN - Murat Ülker: Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok, herhangi bir fahiş fiyat varsa asla satılmıyor zaten