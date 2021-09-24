Murat Ülker: Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok, herhangi bir fahiş fiyat varsa asla satılmıyor zaten

Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, "Herhangi bir Fahiş Fiyat varsa asla satılmıyor zaten. Biz yüzde 1 kazanıyoruz. Bunu indirsek ne olur? Daha pahalıya alıp ucuza satabilen biri doğmadı" dedi.

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre Murat Ülker gazetecilere yaptığı değerlendirmede, son dönemlerde gündemde olan fahiş fiyatlarla ilgili Türkiye'de büyük bir planlama sorunu olduğunu dile getirdi.

Ülker, fahiş fiyatlara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bir sene dağ-taş soğan dolu ertesi sene piyasada soğan yok. Marketlere yükleniyorlar. Marketçi alıp satıyor. Parasını üreticiye ödüyor. Yani milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok. Herhangi bir Fahiş Fiyat varsa asla satılmıyor zaten. Biz yüzde 1 kazanıyoruz. Bunu indirsek ne olur? Daha pahalıya alıp ucuza satabilen biri doğmadı. O dönem domates fiyatlar indirildi. Sadece domatesten 35 milyon TL zarar ettik. Türkiye’de enflasyon yüzde 19 civarında, üretici enflasyonu ise yüzde 45. Yani aradaki fark aslında biz üreticilerin ne kadar fedakarlık yaptığının kanıtı. Artık herkesin TL’nin değerlenmesi için çalışması gerekiyor. Neden başkasının parasının değer kaybetmesini bekliyoruz”

Yıldız Holding'den açıklama: Ülker'in sözlerinin Erdoğan’a bir cevap niteliği taşıdığına yönelik yorum ve iddialar kesinlikle art niyetli

Yıldız Holding, Murat Ülker'in zincir market değerlendirmesinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor" açıklamasıyla ilgisinin bulunmadığını belirtti. Açıklamanın, Erdoğan'ın açıklamasından günler önce yapıldığı vurgulandı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde pladis Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Ülker’in basın buluşmasında bir gazeteciye verdiği yanıt sonrası, kamuoyunda bilgi kirliliğinin ve yanlış anlaşılmaların önüne geçme zorunluluğu doğmuştur. Murat Ülker’in basın mensuplarının zincir marketlerdeki fiyat tartışmalarına ilişkin değerlendirmesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın zincir marketlerde denetimlerin artacağına yönelik açıklamasıyla yakın veya uzak bir ilgisi bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından günler önce yapılan bu değerlendirmenin; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bir cevap niteliği taşıdığına yönelik yorum ve iddialar kesinlikle art niyetlidir. Sayın Murat Ülker, çok daha önce yapılan toplantıda Yıldız Holding perakende grubunun enflasyon rakamlarının altında bir fiyat politikası izlediğini vurgulamış ve mesnetsiz fahiş fiyat uygulayan marketlerin ve üreticilerin denetlenmesinin enflasyonla mücadelede en etkili yöntemlerinden biri olacağını ifade etmiştir." denildi.