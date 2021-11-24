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AKP’li Şamil Tayyar: Milletin aklıyla dalga geçen ifadelerden de uzak durmalıyız

“Gelir arttırıcı önlemler için kesenin ağzını açmalıyız”

24 Kasım 2021 09:38

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, "Gelir arttırıcı önlemler için kesenin ağzını açmalıyız. Milletin aklıyla dalga geçen ifadelerden de uzak durmalıyız" düşüncesini dile getirdi.

Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Canı yansa da çalkantılı sürece rağmen sağduyusunu kaybetmeyen, marjinal grupların tahriklerine kapılmayan aziz milletimize borcumuz var. Gelir arttırıcı önlemler için kesenin ağzını açmalıyız. Milletin aklıyla dalga geçen ifadelerden de uzak durmalıyız. Birlikte başarmalıyız." ifadesini kullandı. 

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