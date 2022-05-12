AKP'li Şamil Tayyar: Konut piyasasında fırsatçılarla mücadele ederken soruna bütüncül yaklaşılmazsa maksat hasıl olmaz

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, konut fiyatları sorununda "fırsatçılar" olduğunu belirtirken, "Onlarla mücadele ederken soruna bütüncül yaklaşılmazsa maksat hasıl olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konut paketini açıklamasının ardından ev fiyatlarında anında artış yaşandı. Vatandaşlardan şikayet yağarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da satılık ilanlarındaki fiyat artışlarına karşı harekete geçtiği belirtildi.

Konuyla ilgili Twitter'dan paylaşım yapan AKP'li Şamil Tayyar, "Konut, barınma ihtiyacı kadar Türkiye’de bir yatırım aracı. Kur/Faiz/Enflasyon dengesi bozulduğunda konut piyasası da olumlu/olumsuz bundan nasibini alır. Fırsatçılar bu puslu havayı sever. Onlarla mücadele ederken soruna bütüncül yaklaşılmazsa maksat hasıl olmaz. Naçizane…" ifadesini kullandı.