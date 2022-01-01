AKP'li Şamil Tayyar: Enerji zammı sürpriz değil, tüm dünyanın sorunu; giderler azaltılamıyorsa gelirler artırılmalı

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa ilişkin olarak, "Bu kriz tüm dünyanın ortak sorunu, giderler azaltılamıyorsa gelirler artırılmalı" dedi.

Doğalgaz fiyatlarına yüzde 15 ile yüzde 50 arasında zam yapılırken; benzinin litresine 61 kuruş, motorinin litresine 1 lira 29 kuruş ve otogazın litresine 78 kuruş zam geldi. Ayrıca elektriğe de zam yapıldı.

Twitter hesabından, zamlarla ilgili değerlendirmede bulunan AKP'li Tayyar, "Enerji/akaryakıt fiyatlarındaki artış sürpriz değil. Avrupa 5/6 kat daha pahalı kullanıyor. Bu kriz, tüm dünyanın ortak sorunu. Kısa vadede çözümü zor, etkisi zayıflatılabilir. Giderler azaltılamıyorsa gelirler arttırılmalı. Gelir, fiyat artışından fazlaysa hayat kolaylaşır" ifadelerini kullandı.

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